Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio tregua tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al termine del vertice di ieri sera durato due ore a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte resta la tensione per su come evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea i due vice definiscono positivo l’incontro con Salvini che esclude una manovra correttiva è Di Maio che indica nel abbassamento delle tasse la priorità mai avuto dubbi sulla tenuta del governo ha detto il leader della Lega Salvini momenti di paura a New York Ieri dove un elicottero si schianta nel pieno centro di Manhattan e contro un grattacielo facendo tornare in mente il 11 settembre del 2001 l’unica vittima È stato il pilota del velivolo sulle cause esclusioneismo più probabile l’ipotesi di un atterraggio d’emergenza e restando negli Stati Uniti la Apollo Global Management ha raggiunto un accordo per acquistare shutterfly la società che vende cornici personalizzate album fotografici online una condizione da 1743002011 Butterfly ha già provato l’accordo all’unanimità e ha raccomandato gli azionisti di votare a favore sport in chiusura Euro 20 20 questa sera all’allianz Stadium di Torino a scende in campo l’Italia di Roberto Mancini impegnata con la Bosnia per le qualificazioni a Euro 20 20 azzurri vanno a caccia della conferma dopo la convincente Vittoria contro la Grecia ma se ti predica cautela insieme alla Grecia Bosnia può dare fastidio per la qualificazione a grandi calciatori come zero e Pjanic creano tanto giocando in verticale ha detto Mancini è tutto dalla redazione Vi augurobuona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa