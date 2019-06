Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovato l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio un barcone carico di migranti affondato questa mattina davanti alle coste dell’isola di Lesbo in Grecia provocando la morte di almeno 6 persone lo riportano i media internazionali che citano la guardia costiera greca almeno 57 persone sono state tratte in salvo fine politica ieri sera il vertice di un paio d’ore ai dice di governo Salvini è Di Maio edile premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi retta l’attenzione su come evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea i due vigili definiscono positivo l’incontro con Salvini che esclude una manovra correttiva è Di Maio che indica l’abbassamento delle tasse come la priorità del governo mai avuto dubbi sulla tenuta del governo ha dettoviolenza sessuale a Bologna un 31enne originario del Brasile naturalizzato italiano è ritenuto responsabile di violenza ai danni di una giovane studente italiano L’episodio e’ del 2 giugno scorso sarebbe avvenuto in un parco mentre ragazza rientrava a casa Dopo una serata con gli amici in Sicilia invece una bracciante agricolo rumeno di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una sua connazionale di 29 anni l’uomo avrebbe ha messo le responsabilità ed è stato posto ai domiciliari in chiusura sport e spettacolo Martina Nasoni 21enne si è aggiudicata la sedicesima edizione del Grande Fratello ieri sera la finale su Canale 5 condotta da Barbara D’Urso è tutto alla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa