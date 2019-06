Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 13:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta si danno il cinque Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo due ore di colloquio con Giuseppe Conte Palazzo Chigi È l’immagine che sembra tenere in piedi il sodalizio tra i due vicepremier che Sul fronte dei conti pubblici impensierisce il Presidente del Consiglio più una tregua tra i due amici e in attesa di decisioni mettere su come impostare Tra l’altro rapporto con l’Unione Europea un uomo e una donna sono morti nella notte mentre un bambino di 6 mesi ha salvato nello schianto dell’auto a bordo della quale viaggiavano con il rimorchio di un TIR lungo l’autostrada A21 nel tratto tra Casteggio e Voghera nel paese te l’ho riferito al 118 secondo il quale l’uomo e la donna sono morti sul colpo mentre il bimbo si è salvato è stato trovato legato al seggiolino ad è stato trasportato apparentemente illeso all’ospedale Niguarda dicon una barcone carico di migranti affondato questa mattina davanti alle coste dell’isola di Lesbo in Grecia provocando la morte di almeno stai persone lo riportano i media internazionali che sfidano la guardia costiera greca almeno 57 persone sono state tratte in salvo apertura poco mossa per Piazza Affari indice MIB avanza dello 0,05% a 20495 punti dalla squadra mobile della polizia di Bologna eseguito un fermo nei confronti di un 31enne originario del Brasile e naturalizzato italiano ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una giovane studentessa italiana la ragazza 24 anni alle prime ore del 2 Giugno stava rientrando a casa Dopo una serata con gli amici Quando è stata aggredita trascinata con forza minacce in un’area verde nei pressi del dopolavoro ferroviario e violentata le indagini della squadra mobile hanno permesso di dare prima un nome un volto all’uomo ritenuto l’autore del reato e successivamente di individuarlo il fermo è stato eseguito nella notte del 8 giugno ed è tutto grazie per averci seguitoalle prossime news

