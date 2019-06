Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale un saluto e buon pomeriggio dalla redazione e Roberta Frascarelli permane l’esilio Dari aceh per l’ex sindaco Domenico Lucano coinvolto in un’inchiesta della procura di Locri nell’ambito della quale nel 2018 furono disposti per lui gli arresti domiciliari revocati Locana accusato di una serie di reati legati alla gestione dell’accoglienza Dei migranti nel centro della Locride un modello che ha dato notorietà riapre a Lugano anche a livello internazionale con la cosa è vera Busato delle tre nipotine per circa 10 anni un nonno di 71 anni di Fasano Brindisi è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri indagato per violenza sessuale su minori due delle nipoti avevano all’epoca di 10 anni una meno di 14 secondo quanto ricostruito gli episodi di violenza sarebbero cominciati nel 2009 con la maggiore delle tre e ci sarebbero seguiti anche sulle altre due fino all’aprile due Mila e diciannoveavvenuti Quando le due bambine e venivano temporaneamente affidate ai nonni e nipoti hanno raccontato a scuola quanto accaduto si sono rivolte alle loro insegnanti precisando di aver dovuto chiudere a chiave la porta della stanza se restavano a dormire dal nonno e qualche circostanza per paura Le bambine sono state ascoltate anche da un consulente della procura di Brindisi un cartone carico di migranti affondata questa mattina davanti alle coste dell’isola di Lesbo in Grecia provocando la morte di almeno 6 persone lo riportano i media internazionali che citano alla Guardia Costiera greca almeno 57 persone sono state tratte in salvo i membri dei servizi di sicurezza dell’autorità Nazionale palestinese sono rimasti feriti La scorsa notte a Nablus in cisgiordania In uno scontro a fuoco militari israeliani che secondo le parti è nato errore identificazione l’incidente iniziato presso la sede della sicurezza preventiva della NP quando agenti palestinesi hanno bloccato un’automobile sospetta in cui viaggiavano militari israeliani in borghese che fingevano di essereraggiunta L’intesa della conferenza stato-regioni del 6 giugno sul decreto per la salvaguardia dei Vigneti eroici storici un tassello importante per tutta la regione meravigliosa del nostro paese e per valorizzare imprese che operano con tecniche tradizionali spesso in condizioni più impervie aziende che con le loro etichette rappresenta lo stesso dei fiori all’occhiello di una produzione Enologica di altissima qualità 11 giugno 1984 Mori via Enrico Berlinguer leader del Partito Comunista Italiano venne colpito da un ictus durante un comizio a Padova era il 7 giugno si accasciò in diretta televisiva palesemente provato dal malore Ma continuerò il discorso Nonostante anche la folla dopo i tori di sostegno urlate basta Enrico alla fine del comizio rientro in albergo dove. ma dopo il consulto con un medico viene trasportato ospedale giustinianeo è ricoverato in condizioni drammatiche mo il 11 giugno a causa di una emorragia cerebrale ed èdalla redazione Grazie per averci seguito

