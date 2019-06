Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 17:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno casa Whirlpool non chiuderà a Napoli arriva un comunicato ufficiale dell’azienda che Elena con il piano industriale dello scorso ottobre non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli ma impegnato a trovare una soluzione che garantisca la continuità industriale i massimi livelli occupazionali del sito così una nota di Whirlpool diffusa dopo le dichiarazioni del ministro Di Maio sulla revoca degli incentivi è l’incontro al mese domani o Speriamo di poter iniziare il percorso con le istituzioni presenti e le organizzazioni sindacali pronto a risolvere la vertenza oggi seduta aperta alla partecipazione anche dei cittadini presenti i comitati direttivi provinciali di CGIL CISL e UIL di Napoli la cronaca tragedia di Pavone la doppia conferma i sospetti degli investigatori non ci sarebbe stata la collutazione è raccontata dal tabaccaio che avrebbe sparato dall’alto verso il basso d’Albail ladro morto è stato colpito alle spalle mentre si trovava sulla marciapiedi di via Torino a pochi metri da tabaccheria in 77 anni ha svuotato il caricatore e probabilmente lo ha fatto senza mai scendere in cortile dunque non ci sarebbe la colluttazione ora la scala mobile al commissario di Ivrea cercano traccia del proiettile che ha trapassato il corpo del moldavo di 25 anni ci potrebbe essere finito nei campi e nei giardini vicino alla casa del tabaccaio l’economia è stabile nel corso del 2018 la spesa media mensile delle famiglie italiane calcolate dall’istat in €2571 mensili una fotografia quella dell’Istituto che non manca di sottolineare persistenti divari territoriali e sociali ad esempio tra il nord ovest e le isole la differenza in termini di spese di €800 della spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia di €2571 mensili in valori correnti le famiglie ricche spendono invece oltre 5 volte di più di quelle povere che tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

