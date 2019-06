Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo martedì 11 giugno in studio Giulia Ferrigno politica in primo piano per me di manovre restrittive non te ne deve neanche parlare Ha detto il vice premier Luigi Di Maio precisando che in questo momento si lavora la nuova legge di bilancio e ti aspetta che salario minimo visto che ti do un apertura comincia a lavorare meglio in mattinata il prendere a Giuseppe Conte ha dichiarato da ieri ci siamo rimessi al lavoro e ci saranno nei prossimi giorni altri incontri per rilanciare l’azione del governo ancora Maggiore determinazione un deficit a fine anno al 2,2% e non al 2,5 come prevede la Commissione Europea è la previsione del premier produrrebbe un miglioramento di 0,1 punti del deficit strutturale 2019 concluso contro il ministro dell’economia Giovanni Tria chiudere una passaggio sul rischio di procedure Unione Europea ha più volte ribadito le parole fitri sa che le Stime fornite dal governo Sono caratterizzate da ungrado di prudenza quanto mai opportuno non quadro economico di incertezze la stabilità finanziaria e l’obiettivo imprescindibile garantisce il ministro dell’economia Che aggiunge il Governo è determinata a c’entrare gli ho dato tanto laddove necessario l’iniziativa adeguati per il loro raggiungimento la cronaca un vigile del fuoco di 54 anni di Fragagnano in servizio presso il distaccamento di Grottaglie vicino è morto stanotte scorsa Durante un intervento nei pressi di una Masseria nelle campagne quanto si è appreso la vittima era impegnata con colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva avvolto un camion parcheggiato adibito in parte al trasporto di pensiamo in Puglia perché accusato di aver abusato delle tre nipotine per circa 10 anni un uomo di 71 anni di Fasano arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri indagato per violenza sessuale su minori di genitori arrivano le paga meno di 10 anni ora Meno di 14 secondo quanto ricostruito gli episodi di violenza sarebbero cominciati nel 2009 con la maggiore delle Tre Esse si sarebbero susseguiti anche sulle altre due fino all’aprile Del due Mila e diciannoveepisodi di violenza denti quando le tre bambine vengono temporaneamente affidata ai nonni e nipoti hanno poi raccontato a scuola quanto accaduto si sono rivolti alle loro insegnanti precisando di aver dovuto chiudere a chiave la porta della fretta vado a dormire dal nonno in qualche circostanza anche per paura Le bambine sono state ascoltate anche da un consulente della procura di Brindisi è tutto per il momento l’informazione torna la prossima edizione

