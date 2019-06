Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno non chiuderà a Napoli arriva un comunicato ufficiale dell’azienda che annuncia Whirlpool non intende procedere alla chiusura del sito è impegnato a trovare una soluzione che garantisca la continuità ai massimi livelli occupazionali del sito così una nota di Whirlpool diffusa dopo le dichiarazioni del ministro Di Maio sulla revoca degli incentivi per un incontro al mese di domani o Speriamo di poter iniziare il percorso istituzioni presenti e le organizzazioni sindacali volto a risolvere la vertenza oggi seduta aperta la partecipazione anche dei cittadini presenti i comitati direttivi provinciali di CGIL CISL e UIL di Napoli la politica ha l’Unione Europea bisogna evitare la procedura Ma no manovre correttive sport e critiche al governo Da astronomia E l’assemblea delle grandi Spa italiane è il paese c’è clima da ventennioinvita a rispettare le richieste dell’Unione Europea il ministro dell’economia Tria afferma i saldi di finanza pubblica saranno coerenti col patto di stabilità lui ha poi ricordato come le Stime fornite dal governo caratterizzate da un elevato grado di prudenza quanto mai opportuno in un quadro economico di incertezze anche il premier Conte ha detto del governo e massimamente determinata ad evitare la procedura ma altrettanto per l’attenzione di riuscire a farlo senza fretta libero dannosi l’economia è rimasta stabile nel corso del 2018 la spesa media mensile delle famiglie italiane calcolate dall’istat in €2571 mensili tu una foto a quella dell’Istituto che non manca di sottolineare i persistenti divari territoriali e sociali ad esempio tra il nord ovest delle isole la differenza in termini di spese di €800 l’anno scorso la stima della spesa media mensile famiglia residente in Italia di €2571 mensili in valori correnti le famiglie ricche spendono invece oltre 5 volte di più di quelle povere è tutto grazie per averci seguitoformazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa