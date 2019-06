Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno ad una politica di apertura il vice premier Luigi Di Maio italiane oggi RTL precisa in questo momento per lui di manovre restrittive non se ne deve neanche parlare in questo momento lavoriamo la nuova legge di bilancio dice il ministro del lavoro e vicepremier e mettiamoci dentro le cose che servono gli italiani mi aspetto che sul salario minimo scritto che c’è già un apertura già oggi si comincia a lavorare molto meglio in mattinata e premere con te Ha dichiarato da ieri ci siamo rimessi al lavoro e ci saranno nei prossimi giorni altri incontri per rilanciare l’azione del governo con ancora Maggiore determinazione un deficit a fine anno al 2,2% e non al 2,5 come prevede la commissione è la previsione del premier produrrebbe un miglioramento di 0,1 punti del deficit strutturale nel 2019 ha concluso contro DL crescita via libera della commissione bilanciodella camera l’emendamento della Liga che riapre i termini della rottamazione delle cartelle la d’apertura rispetto alla scadenza del 30 aprile scorso prevede che il debito entro il 31 luglio prossimo di chiavi la propria volontà con le modalità previste per la rottamazione di voler aderire optando per il pagamento in unica soluzione al 30 novembre prossimo vero il massimo dice sette rate La prima delle quali sempre il 30 novembre mi avverti anche i termini per il saldo e stralcio niente da fare invece per le novità sulla RC auto della maggioranza. ad inserire nel decreto crescita l’emendamento depositato ieri dai relatori che consentiva ai conducenti del Tosi a loro familiari di assicurare più veicoli anche di diverse tipologie di vento favorevole stato giudicato inammissibile migranti un barcone carico di profughi affondato che stamattina davanti alle coste dell’isola di Lesbo in Grecia provocando la morte di almeno 7 persone riportano i media internazionali che citano la guardia costiera di corpi recuperati sono di quattro donne un uomo e due bambine non è stata resa nota la loro nazionalità le persone tratte in Salvo sono al momento 58 è tutto per il momentole news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa