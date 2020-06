Ultime Notizie Roma del 11-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e giovedì 11 giugno Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio agli Stati Generali dell’economia dopo il covid e che si apriranno sabato mancherà il centro-destra che ha deciso di disertare contro gli show del premier Conte confronto solo in Parlamento dice Salvi Villa Pamphili è sede istituzionale replica il Presidente del Consiglio sabato ci saranno invece la presidente della BCE Christine lagarde del commissario europeo Paolo Gentiloni è salita 34 numero di cadaveri recuperati dalla Marina tunisina al largo delle isole kerkennah Teatro del naufragio di un barcone con 53 migranti sul italiani a bordo partito da Nella notte tra il 4 e 5 giugno diretto verso le coste italiane i corpi rinvenuti appartengono a 22 donne noi uomini e tre bambini di vari Paesi dell’Africa subsahariana è un tunisino originario di sfax che sarebbe stato al timone del peschereccio affondatol’Unione Europea per le frontiere esterne nella speranza di dare respiro a tutti i settori rimasti strangolati Dalle misure di lockdown e contenere gli effetti di quella che sarà Secondo le previsioni dell’ocse La peggior crisi degli ultimi cento anni di guerre esplose l’Austria annuncia lo sblocco del confine con l’Italia per il 16 giugno oggi la Commissione Europea presenterà una raccomandazione per un approccio comune e coordinato in lista delle riaperture il numero dei pazienti contagiati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato la soglia dei due milioni lo riporta il New York Times sottolineando come i casi sono di nuovo in aumento in almeno 21 stati il bilancio delle vittime 313000 Intanto il presidente Donald Trump ha annunciato la ripresa dei comizi elettorali in quattro stati Florida Arizona North Carolina e Oklahoma il primo incontro è in programma il 19 giugno a maputo in Oklahoma in caso Floyd squadra ancora di Stati Uniti la Federcalcio a stelle e strisce ha deciso di abrogare il divieto per i giocatori di inginocchiarsi durante l’inno nazionale una misura che restanel 2017 l’associazione che organizza le corse automobilistiche annunciato anche invitare l’esposizione di bandiere confederati a tutti i suoi venti nelle sue proprietà i vestiti sarebbe un simbolo di intanto Amazon annunciato che vieterà per un anno la pulizia l’uso della sua tecnologia per il riconoscimento facciale in un’operazione tutti Nazioni dalla quale nasce un Colosso mondiale delle consegne di pranzi e cene a domicilio l’acquisizione mette le ali e titoli Group AB che nelle contrattazioni After Hours sono arrivate guadagnare il 7% con l’acquisizione Just Eat take away Entra sul mercato americano ampliando la sua presenza A livello mondiale la società era fino alla presente in Europa Australia Brasile e cane ed è tutto e per questa edizione e buon proseguimento di ascolto e appuntamento aiutarmi

