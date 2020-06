Ultime Notizie Roma del 11-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto da una relazione da Francesco Vitale in studio a Stati Generali dell’economia dopo il covid e che si apriranno sabato mancherà il centro-destra che ha deciso di disertare contro gli show del premier Conte confronto solo in Parlamento dice Salvini Villa Pamphili esterni istituzionali applica il Presidente del Consiglio chiuso l’incontro di ieri con Leo oggi premier vedrà prima e Movimento 5 Stelle poi il PD è salita 34 numero di cadaveri recuperati dalla Marina tunisina al largo delle isole kerkennah Teatro del naufragio di un barcone con 53 migrantis ulteriani a bordo partito da sfax Nella notte tra il 4 e 5 giugno diretto verso le coste italiane i corpi rinvenuti appartengono a 22 donne noi uomini tre bambini di Paesi dell’Africa subsahariana è un tunisino originario di spazi che sarebbe stato al timone del peschereccio affondato dal primo luglio l’Unione Europea riapertura delle frontiere esterne nella speranza di dare respiro a tutti i settori rimasti strangolale misure di lockdown e contenere gli effetti di quella che sarà Secondo le previsioni del Lotto della peggiore crisi degli ultimi 100 anni guerre escluse l’Austria annuncia lo sblocco del confine con Italia per il 16 giugno oggi la Commissione Europea presenterà una raccomandazione per un approccio comune coordinato in vista delle riaperture l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto rilascio non definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a favore delle imprese delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche del lockdown in particolare il provvedimento approva il modello per la richiesta che potrà essere predisposto inviato dal primo pomeriggio del 15 giugno mediante il canale telematico entratel oppure mediante una procedura web il primo test che avrà fatto sul rientro a scuola chiusa a causa del covid sarà degli esami di stato a partire dal 17 giugno l’ho detto ieri notizione alla camera il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miotto In occasione della maturità sono le prime indicazioni la commissione tradistanza di 2 m dallo studente che potrà così evitare di indossare la mascherina Entrate record per la stagione 2018/2019 del calcio europeo prima dell’impatto del covid 19 con ricavi per 28,9 miliardi di euro emerge dallo studio del annual review of Football Finance 2020 secondo cui Big file dei campionati europei hanno generato un fatturato record di 17 miliardi utili operativi aggregati 1,4 miliardi con i ricavi del club della Premier League oltre 5,9 miliardi trainati dalla crescita delle distribuzioni UEFA ai club inglesi E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di molto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa