Ultime Notizie Roma del 11-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli il numero dei pazienti contagiati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato la soglia dei due milioni lo riporta il New York Times sottolineando come i casi sono di nuovo in aumento in almeno 21 stati il bilancio delle lì accanto 13.000 Promette un piano concreto percorrere il premier Giuseppe Conte Prova a minare gli Stati Generali dopo gli attriti nella maggioranza nega di creare un partito parla di condivisione invita Vittorio colao ma derubrica Ah buono il tuo lavoro e dice che le critiche ci stanno male che Ermes parte azzoppata inizia sabato non venerdì perché Silvio Berlusconi e non riesco a convincere Matteo Salvini e Giorgia Meloni a partecipare L’opposizione reputa la sede non istituzionale e respinge l’invitosono 34 fino ai cadaveri ripescati dalla Marina tunisina krapfen al largo delle isole kerkennah vittime del naufragio di un barcone con 53 subsahariani a bordo partito da fax Nella notte tra il 4 e il 5 giugno e diretto verso le coste italiane il calcio statunitense ha deciso di abolire il divieto per i giocatori di inginocchiarsi durante l’inno nazionale lo ha annunciato la Federcalcio statunitense con una nota in cui definisce sbagliata la norma varata nel 2017 Quella in cui si vietava il gesto di testa reso popolare dalle star del football americano e avversata dal presente tonal Trump oggi quel gesto è diventato il gesto simbolo della protesta anti racist in tutto il mondo il primo comizio di Donald Trump da quando è prosa la pandemia negli Stati Uniti sarà tulsa in Oklahoma e la prossimo 19 giugno come annunciato dallo stessoseguiranno altri commenti in Florida Arizona no Carolina nonostante elevatissime stiano ancora le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus Ma gli ultimi sondaggi che vedono aumentare il suo vantaggio hanno convinto il ticon ad accelerare i tempi ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa