Ultime Notizie Roma del 11-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli borse asiatiche in profondo rosso su timori per una seconda ondata di coronavirus A dopo che negli Stati Uniti d’America i casi di positività hanno superato quota 2 milioni e l’avanzata delle epidemie Galatina preoccupa profondamente lo m s so chi ha perso il 2,8% tibnin 3% se il 1,4% mentre sulle finale di seduto del 2% Shanghai shenzhen imperfetto pesanti hifuture europei con Milano Giulia il 2,2% e Francoforte del 2,1% il primo comizio di Donald Trump da quando è esplosa la prendo mia negli Stati Uniti sarà tulsa Oklahoma il prossimo 19 giugno come annunciato dallo stesso presidente seguiranno altri cominci in Florida Arizona Nokiami hanno tante elevatissime ti hanno ancora le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus negli ultimi sondaggi che vedono aumentare il suo vantaggio hanno comincio il daikon ad accelerare i tempi i contagi da coronavirus accelerano in Pakistan superando la soglia dei 5000 per il secondo giorno consecutivo al secondo i dati Resi noti oggi dal Ministero della Sanità nel paese sono stati registra 5834 nuovi casi nelle ultime 24 ore un bilancio che porta il totale a quota 100 19536 sono 34 finora i cadaveri riferisca alla Marina tunisina krapfen vittime del naufragio di un barcone con 53 emigranti subsahariani a bordo partito da sfax Nella notte tra il 4 e il 5 giugno è diretto verso le coste italiane lo rende noto il sito informativo Tunisia numeri precisando che i corpi rinvenuti appartengono a 22 donne 9 uomini bambini di vari Paesi dell’AfricaAriana lana la potente associazione che organizza corse automobilistiche negli Stati Uniti come la popolare 500 miglia annunciato che vieterà l’esposizione dei confederati a tutti i suoi 20 e nelle sue proprietà è contrario al nostro impegno di accogliere tutti e di creare un ambiente inclusivo per tutti i nostri canna hanno detto i vertici non sarà contento da una Tramp a cui la nascar nel 2013 diede il suo & Hofmann lo speaker della camera ha chiesto la rimozione di tutte le statue dei confederati che si trova capitoli la sede del congresso americano ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa