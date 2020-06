Ultime Notizie Roma del 11-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli borse asiatiche in profondo rosso su timori per una seconda ondata di coronavirus A dopo che negli Stati Uniti d’America i casi di positività hanno superato quota 2 milioni e l’avanzata delle epidemie in America Latina preoccupa profondamente lo m s Sofia ha perso il 2,8% Sidney il 3% Seul è il 1,4% mentre tu la finale di seduto con l’età degli 800 Shanghai shenzhen lui perfetto pesanti i più europei con Milano giù del 2,2% e Francoforte del 2,1% il primo commis di Donald Trump da quando è esplosa la pandemia negli Stati Uniti sarà tulsa Oklahoma il prossimo 19 giugno come annunciato dallo stesso presidente seguiranno altri con il sim Florida Arizona notteAnna nonostante elevatissime ti hanno ancora le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus negli ultimi sondaggi che vedono aumentare il suo vantaggio hanno comincio il daikon ad accelerare i tempi i contagi da coronavirus accelerano in Pakistan superando la soglia dei 5000 per il secondo giorno consecutivo Secondo i dati Resi noti oggi dal Ministero della Sanità nel paese sono stati registrati 5834 nuovi casi nelle ultime 24 ore un bilancio che porta il totale a Porta 100 19536 sono 34 finora cadavere ripescato dalla Marina tunisina krapfen vittime del naufragio di un barcone con 53 emigranti subsahariani a bordo partito da sfax Nella notte tra il 4 e 5 giugno diretto verso le coste italiane lo rende noto il sito informativo tunisie numerique precisando che i corpi rinvenuti appartengono a 22 donne 9 uomini bambini di vari Paesi dell’Africasubsahariana la nausea la Potenza associazione che organizza corse automobilistiche negli Stati Uniti come la popolare 500 miglia annunciato che vieterà l’esposizione di inviare confederati a tutti i suoi 20 e nelle sue proprietà è contrario al nostro impegno di accogliere tutti e di creare un ambiente inclusivo per tutti i nostri canna hanno detto i vertici non sarà contento Donald Trump Aquila nascar nel 2016 diede il suo è nato lo speaker della camera ha chiesto la rimozione di tutte le statue dei confederati che si trova ho capito il sede del congresso americano ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

