Ultime Notizie Roma del 11-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno l’epidemia non è finita Ci sono ancora a focolari di trasmissione è il virus anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici continua a circolare su cuore quindi tenere sempre alto il numero dei tamponi spiega il ministro speranza e non si deve esitare a prendere nuovi provvedimenti di Golosi laddove si manifesti la necessità gli esperti tra cui anche Locatelli è soltanto a farsi trovare Preparati a gestire una seconda Ondata che se dovesse mai esserci non avrà dimensioni è portata nella prima ed è scontro fra il sindaco di Bergamo Giorgio Dorio la regione Lombardia sul numero delle vittime per coronavirus Scusa su Twitter Chissà quando il capoluogo ha segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ufficiali hanno secretato i dati per provincia replica la regione la diffusione dei dati verso le 8sanitaria mezzi di informazione non è cambiato e continua ad essere la stessa nei primi quattro mesi del 2020 del territorio metropolitano di Milano è la provincia di Lodi 5500 Martin più dell’atteso traverse Santa rispetto alla media di 4 anni prima intanto la Commissione Europea raccomanda di revocare i controlli alle frontiere interne entro il 15 giugno di prolungare la restrizione temporanea sui viaggi non essenziali nell’ue e fino al 30 giugno stabilendo un approccio comune per evocare progressivamente le descrizioni dal primo luglio in poi dato della situazione sanitaria in alcuni paesi terzi ancora critica Bruxelles non propone una revoca generale delle restrizioni così come La commissaria Ue Johansson andiamo negli Stati Uniti in chiusura Thomas Lino uno dei quattro ex poliziotti coinvolti nella morte di George Lloyd è stato rilasciato su cauzione ma con condizioni per carcere della viene Minnesota lo riporta l’emittente bbsn lei ne ha pagata una cauzione di 750000 dollari lo riportano i media locali è tutto grazie per averci seguito negli USA tornanoedizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa