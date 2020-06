Ultime Notizie Roma del 11-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara il bilancio di oggi il bollettino diramato dalla Protezione Civile sulle emergenze coronavirus scientifica un’impennata di nuovi casi di positività in Lombardia sono 252 nelle ultime 24 ore per oltre il 66% dei nuovi positivi su scala Nazionale che sono 379 in tutto i morti nelle ultime 24 ore sono stati 53 25 in Lombardia i guariti crescono di 1399 unità Cambiamo argomento migranti è una nuova tragedia del mare naufragio avvenuto l’altro ieri al largo della Tunisia lo rende noto il direttore regionale della protezione civile precisando che continuano le ricerche con il ritrovamento di nuovi cadaveri di Ora in ora il barcone con 53 migranti perlopiù subsahariani è naufragato lunedì scorsomia nonna si allenta la tensione sulle borse europee con Milano che resta la peggiore scivola precipita sotto i 19.000 punti su un profondo rosso su timori per una seconda ondata di pandemia finite per i considerevoli rischi che secondo la febbre continua a correre l’economia americana dove le richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate di 1,54 milioni di Leva il comparto Automotive sprofonda ad aprire la produzione industriale che segna almeno al 19,1% tonfi per Tessile trasporti con carri del 80,5% del 74% ti salva la Farmaceutica alimentare e fermo i primi tre mesi crollo delle Ore lavorate meno 7,5 % che nei primi mesi del 2020 il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento della laurea è pari al 65% per laureati di primo livello e al 70,1 tra quelli di II livello rispetto al 1000 vazioni del 2019 entrambe le quote sono in calo rispettivamente meno 9 menovirgola 6 punti percentuali sto rileva rapporto almalaurea presentato oggi anche rispetto alla rilevazione delle retribuzioni queste rispetto ad un anno fa risultano in tendenziale calo almeno del 100% per i laureati di primo livello meno 1,9 per quelli di II livello chi la porto riferisce che in 15 anni le università hanno perso oltre 37000 meno 11,2 % ma nel 2019 il tasso di occupazione dei laureati è stato del 74,1% per laureati di primo livello e ha 71,73 laureati di secondo livello è tutto Grazie veramente di seguito negli USA tornano prossima edizione

