Ultime Notizie Roma del 11-06-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio 23 Italia diventeranno zona Bianca a partire da lunedì in giornata e attesa la firma della relativa ordinanza da parte del ministro Roberto Speranza Lombardia Lazio Piemonte Emilia Romagna e provincia autonoma di Trento lasceranno il giallo e si aggiungeranno alle già Bianche Sardegna Friuli Venezia Giulia Molise Liguria Veneto Umbria Abruzzo in forse la Puglia non ce l’ha fatta a Camilla Canepa diciottenne Colpita da una gravissima trombosi del seno cavernoso e conseguente emorragia cerebrale due settimane fa il 25 maggio la studentessa del liceo tecnologico aveva ricevuto il vaccino astrazeneca dopo aver partecipato al primissimo open day che Liguria consentito agli over 18 di chiedere volontariamente di vaccini a vettore virale purtroppo Sestri è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere afferma il sindaco Ghio i carabinieri hanno arrestato un operaio ghanese di 34 anni con la qper ucciso tunde blessing la 25enne nigeriana che il 12 maggio è stata trovata senza vita in un’area verde che costeggia una strada a Mazzo di Rho nell’hinterland di Milano l’uomo è l’ex fidanzato della vittima aprile la donna L’aveva lasciato al termine di una relazione durata poco più di un anno la polizia Ha arrestato 7 cittadini dell’est europeo di far parte di un’organizzazione transnazionale dedita al traffico di documenti falsi a favore di Foreign Fighters l’operazione compiuta Milano in altre città lombarde prende le mosse da un blitz antiterrorismo del dicembre 2019 su una possibile pianificazione di attentati in Europa Dalle indagini sono emersi i legami con circuiti del terrorismo internazionale di matrice religiosa attacco hacker contro elettronicart uno dei Giganti mondiali dei videogiochi stiamo indagando la recente nella nostra rete con la quale è stato rubato un ammontare limitato di codice sorgente afferma la società in una nota sottolineando che gli hacker non hanno avuto accesso ai dati dei giocatori e non c’è ragione di ritenere che la privacy di chi giocaIl rischio è noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa