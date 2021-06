Ultime Notizie Roma del 11-06-2021 ore 12:10

Roma Daily News radio giornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione è morta Camilla Canepa la diciottenne di Sestri Levante ricoverata domenica San Martino di Genova dopo una trombosi del seno cavernoso era stata vaccinata con altra gente che il 25 maggio c’è l’open day per gli over 18 il CTS verso la raccomandazione del vaccino gli over 60 resta aperto il dibattito sulla possibilità di somministrare una dose diversa gli under 60 che ha ricevuto la prima con astrazeneca oggi il monitoraggio sulla pannelli in Italia numerose regioni verso la zona Bianca e si preparano a riaprire anche i parchi a tema nelle ultime 24 ore 2079 quasi 88 vittime il tasso positività arresta l’un percento leader del G7 si impegneranno a distribuire un miliardo di dosi di vaccino anti covid e Paesi poveri in occasione del Summit che si apre oggi in Cornovaglia gli Stati Uniti si sono già impegnati a Forlì500 milioni di vaccini che fanno parte del totale di un miliardo dell’intero G7 e voltiamo pagina annunciate le 5 opere che si contenderanno la vittoria finale scelte tra le 12 candidate quest’anno la programmazione delle vincitore si terrà giovedì 8 luglio tra i vari protagonisti il mondo della politica dell’economia della cultura dell’Industria della scienza dello spettacolo e dello Sport Stiamo parlando ovviamente belle Premio Strega e cambiamo ancora argomento torniamo alla cronaca i carabinieri hanno arrestato un operaio di origini ghanesi di 34 anni con l’accusa di aver ucciso tonde blessing la 25enne nigeriana che lo scorso XII Maggio è stata trovata senza vita in un’area verde che costeggia una strada mazza di frazione di un comune dell’hinterland di Milano Cambiamo argomento omicidio suicidio ieri sera a Castiglione Torinese nell’hinterland del Capoluogo piemontese e poco prima delle 22 carabinieri hanno trovato in un’abitazione ilavere delle proprietario un uomo di 70 anni della moglie di 2 anni più anziana Dai primi accertamenti il pensionato dopo avere sparato alla moglie al cane si è suicidato con una pistola regolarmente denunciata sono accusate di aver procurato migliaia di documenti falsi anche per l’attentatore di Vienna nel novembre scorso e perforare infighter sono 7 persone arrestate dalla polizia a Milano e in altre città della Lombardia sono tutti i cittadini dell’est europeo grave indiziate di far parte di un’organizzazione transnazionale dedita al traffico di documenti falsi ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa