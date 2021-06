Ultime Notizie Roma del 11-06-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 11 giugno al microfono Giuliano Brignone agenzia covid in apertura incidenza di 25 casi ogni 100.000 abitanti ha il valore che ci permette di allentare le restrizioni continua quindi accendere la circolazione del virus in Italia Come diminuire occupazione dei posti letto negli ospedali valori ci attestano al 8% fermo invece le reti Nazionale ha lo stesso valore di 7 giorni fa 0 68 tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso tranne una la Sardegna a rischio moderato altre regioni entreranno in zona Bianca 29 milioni di Italiani annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza lunedì atteso il passaggio dell’aria meno restrizioni dell’Emilia Romagna Lombardia Lazio Piemonte provincia autonoma di Trento e Puglia queste si aggiungerebbero così Abruzzo Liguria Umbria Veneto Molise Friuli Venezia Giulia e Sardegna Intanto il presidente della Liguriati invita non fare sciacallaggio sulla morte dopo il vaccino astrazeneca della diciottenne Ligure Camilla la possibilità di utilizzare astrazeneca per tutti su base volontaria non è un’invenzione delle regioni è un suggerimento che arriva dei massimi organi tecnico-scientifici per aumentare le vaccinazioni e quindi evitare più morti nel momento della responsabilità e della chiarezza concludi Toti a me dice scienziati spetta stabilire le 20 inizio tra vaccino altri farmaci assunti e tutte le circostanze che hanno portato a questo tragico evento oggi atteso il parere del comitato tecnico scientifico CTS sull’utilizzo del vaccino astrazeneca per i giovani dai 18 anni in su una decisione che riapre il dibattito sulla possibilità di somministrare una dose di siero diversa agli under 60 che hanno ricevuto la prima con astrazeneca sulla valutazione Dunque dei tempi del Richiamo Genova oggi l’espianto degli organi di Camilla ricordiamo morta dopo aver ricevuto la vaccinazione con astrazeneca un gesto ammirevole un grande gesto d’amore ha detto il direttore generale dell’ospedale di Genova commentando la decisione dei genitori di Camilla dopola procura ha cambiato il ritardo con cui era stato aperto il fascicolo che è passato da atti relativi a omicidio colposo a carico di ignoti cronaca in chiusura sono accusati di avere procurato migliaia di documenti falsi anche per terroristi e fai per 7 persone arrestate dalla polizia a Milano e in altre città della Lombardia sono 7 cittadini dell’est europeo gravemente indiziati di far parte di un’organizzazione transnazionale dedita al traffico di documenti falsi le misure giungla l’esito di un’indagine coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia e antiterrorismo della procura di Milano condotta dalla Digos insieme a zia quella direzione centrale polizia di prevenzione è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

