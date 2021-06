Ultime Notizie Roma del 11-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalle redazioni in studio a Milano Ferrigno parliamo del covid incidenza di 25 casi ogni 100.000 abitanti ha il valore che ci permette di allentare le restrizioni continua quindi accendere la circolazione del virus come diminuisce l’occupazione dei posti letto negli ospedali valori si attestano al 8% fermo invece le reti Nazionale ha lo stesso valore di 7 giorni fa 068 tutte le regioni e le province autonome sono classificate Dunque a rischio tranne una la Sardegna rischio moderato altre regioni entreranno in zona Bianca 29 milioni di Italiani annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza lunedì atteso il passaggio nell’aria meno restrizioni della Romagna Lombardia Lazio Piemonte provincia autonoma di Trento e Puglia queste si aggiungerebbero così Abruzzo Liguria Umbria Veneto Molise Friuli Venezia Giulia e Sardegna Intanto il presidente della Liguria Giovanni Totivita non fare sciacallaggio sulla morte dopo il vaccino astrazeneca della diciottenne Ligure Camilla la possibilità di utilizzare astrazeneca per tutti su base volontaria non è un’invenzione delle regioni è un suggerimento che arriva dei massimi organi tecnico-scientifici per aumentare le vaccinazioni e quindi evitare più morti nel momento della responsabilità e della chiarezza concludi topi a me dice scienziati spetta stabilire l’eventuale inizio vaccino altri farmaci assunti e tutte le circostanze che hanno portato a questo tragico evento oggi atteso il parere del comitato tecnico-scientifico CTS sull’utilizzo del vaccino astrazeneca per i giovani dai 18 anni in su una decisione che riapre il dibattito sulla possibilità di somministrare una dose di siero diversa agli under 60 che hanno ricevuto la prima con astrazeneca tu la valutazione Dunque dei tempi del Richiamo e proprio a Genova l’espianto degli organi di Camilla ricordiamo morta dopo aver ricevuto la vaccinazione con astrazeneca un gesto amichevole un grande gesto d’amore ha detto il direttore generale dell’ospedale di Genova commentando la decisione dei genitori di Camilla dopo la morte la profha cambiato il ritardo con cui era stato aperto il fascicolo che è passato da atti relativi a omicidio colposo a carico di ignoti in chiusura di calcio europei a poche ore dal debutto con la Turchia Mancini sembra orientato conferma della nazionale è protagonista della confortante prova con la Repubblica Ceca Bologna davanti a Donnarumma ormai virtuali né acquisto del PSG la linea difensiva Florenzi Bonucci Chellini Spinazzola il trio di centrocampo barella Jorginho Locatelli e il tridente d’attacco Berardi immobile Insigne ricordiamo le merci inaugurale allo stadio Olimpico alle 21 prima della cerimonia d’apertura con Bocelli che si esibirà con una persona unica del Nessun Dorma frecce tricolore in cielo fuochi d’artificio esplosione di colori e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

