Ultime Notizie Roma del 11-06-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 11 giugno Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il bilancio covid curva dei contagi stabili in Italia 21554 i nuovi casi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute invece il dato dei decessi le vittime del virus ieri sono state 52 contro le 84 di giovedì Nel frattempo continua il calo dei ricoveri e terapie Intensive fa l’ultimo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Riporta i primi segni di una ripresa del virus l’incidenza torna a salire dopo settimane di calo aumenta anche la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di screening la risalita potrebbe essere dovute ad una mini è andata a balneare Come viene anche ascolto dei primi di luglio quella Maggiore diffusione della variante omicron 5 e ne arriva una presso il Ministero della Salute per rilevare la prevalenza delle varianti del nostro paese a luglio pagina dedicata all’economia ieridi tutto il mondo insofferenza negli Stati Uniti e in Europa dopo i dati sopra le attese dell’inflazione americana più 8,6 % a maggio ai massimi da 40 anni il vaso di prezzi oltre oceano si aggiunge alla annunciata dalla BCE prova con tuffo nei mercati a cominciare da Wall Street crollo ai minimi storici la fiducia dei consumatori americani l’indice micidiale calato in giugno a 50,2 da 58,4 di maggio Piazza Affari ha perso ancora qua e poi lo spread che ha toccato i 225 punti e le ministro dell’economia Daniele Franco durante la conferenza stampa ieri dell’ocse a Parigi ha detto rialzo dei tassi deve avvenire senza pensione Shop Franca ricordato che fino ad oggi abbiamo avuto un periodo di tassi di interesse estremamente bassi se non addirittura negativi quello che dobbiamo evitare ha proseguito introdurre in questo contesto tensioni non è il ministro ha così risposto tu le turbolenze dei mercati dopo la decisione della BCE di innalzare i tassi di interesse da luglio e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione permettendo

