Ultime Notizie Roma del 11-06-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Con l’augurio di una buona serata Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale individuate 5 cadaveri tra coloro Sette in tutto che erano a bordo dell’elicottero scomparso giovedì mattina sull’Appennino tosco-emiliano e qui resti sono stati avvistati oggi sul monte cusma cima tre già sa mai quanto si prende dai primi sui motori sul posto alle 18 si sarebbe schiantato sul Greto di un torrente in Lama passo degli Scaloni 1922 metri di altitudine a 2 km da Rifugio segheria la zona è particolarmente impervia sul luogo dell’impatto la Renault invitare su corsa Pino Guardia di Finanza Carabinieri di Castelnuovo Monti L’aria è sotto sequestro La maggior parte dei bambini a Pechino non tornerà a scuola La prossima settimana come previsto lo rendono noto funzionari cinesi e segui della nuova ondata di covid che ha spinto le autorità revocare la decisione di riprendere l’insegnamento in presenza la Cina è l’ultima grande economia mondiale ancora impegnato in una strategia zero covid con una politica sanitaria che prevede lockdown miratiquarantenne ferite da arma da taglio sono state trovate sul cadavere di Donato Montinaro anziano di 75 anni trovato morto stamani nella sua villetta a Castri di Lecce l’uomo era legato parte bassa di un tavolo aveva mani piedi bloccati da fascette da elettricista mentre le gambe erano immobilizzati da nastro da imballaggio secondo la ricostruzione dei Carabinieri l’uomo trovato con i pantaloni abbassati aveva precedenti penali per violenza sessuale furto e lesioni personali i resti carbonizzati di una persona sono stati trovati sta nel furgone adibito a camper a poca distanza dall’abitato di Auronzo di Cadore nel Bellunese Vigili del Fuoco erano Giunti sul posto per domare l’incendio ma spente le fiamme hanno scoperto il cadavere al momento non è possibile capire se resti carbonizzati appartengono oppure a una donna abbiamo ora a parlare di una settimana decisiva in Senato quella che va dal 13 al 17 giugno quando si voteranno i tantissimi interventi sulla riforma del pnrr reclutamento e riforma degli insegnanti Marcellopresidente del sindacato anni a combattere l’abuso dei contratti a termine e quindi una soluzione sui brecar si Tosa della giurisprudenza comunitaria ma anche delle norme sulla formazione anche lì c’è una precisa direttiva che parla di formazione in area di servizio ANIEF ha vinto la gente mente in Corte di Giustizia una causa che segna €500 bonus docenti anche docenti precari che faremo ora per il personale ATA gli educatori quindi è importante a provare delle proposte che vadano a correggere la riforma del governo È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa