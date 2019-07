Ultime Notizie Roma del 11-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitali studio una trattativa per negoziare un finanziamento milionario della Russia la lega il sito americano Bud pubblica audio d’incontro delle vista Salvini contro i russi al Metropol di Mosca Annuncia querele il MoVimento 5 Stelle prende le distanze quindi chiede che si riferisca in Parlamento oggi in consiglio dei ministri le deleghe alla Locatelli per la famiglia. una per gli affari europei verrà formalmente depositato oggi in procura la querela delle arcate contro Salvini La Capitana della TV Scusa il Ministro dell’Interno di istigazione a delinquere diffamazione ieri vertice sui migranti a Palazzo Chigi dall’Italia più sostegno la guardia costiera Libica il premier tunisino per intensificare la sorveglianza delle Coste rafforzare rimpatri nei prossimi tre anni avremmo bisogno di 5000 operai ma non sappiamo dove trovare carpentieri e saldatori forse i giovani hannomoglie di lavorare lo afferma Bono amministratore delegato di Fincantieri la Fiom chiede di attingere al bacino di lavoratori in appalto Di Maio annuncia intanto d’accordo nella maggioranza sul salario minimo quota 100 i beneficiari saranno il 30% in meno delle Stime secondo l’INPS Alitalia oggi il CDA di Atlantia Cambiamo argomento la Cassazione conferma la condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Logli accusato di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa via tutto il cadavere l’uomo è stato portato ieri sera in carcere Livorno Sono disperato ha detto in lacrime al telefono con l’avvocato giustizia è stata fatta di con i parenti della donna la scomparsa 36 anni fa di Manuela Orlandi stamani l’apertura in Vaticano una tempesta di vento pioggia grandine ha colpito ieri con violenza La Costa Adriatica da Milano Marittima Pescara causa molti danni 18 feriti e un disperso invece a Taranto Dov’è il forte vento ha fatto vita di mare una gru delle Silva sul litorale di Catania un grande incendio bruciato alcuni stabilimenti con i bagnanti che si sono un tuffati in acqua per sfuggire alle fiamme sarai consigliodella magistratura dire alle procure quali reati dovranno avere la priorità dell’azione penale lo prevede la bozza sul processo penale contenuta nella riforma della Giustizia Bonafede si appresta a presentare al consiglio dei ministri protesta dei penalisti ferma li può intervenire sul sistema elettorale con il sorteggio per i componenti del c.s.m. se i turisti russi ciechi rumeni sono morti altre 30 persone rimaste ferite per un tornado di grandine che ha colpito la penisola greca vicino a Creta sindaco invece per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di una scienziata americana scomparsa una settimana fa in Pakistan e via meno 10 morti 64 feriti il bilancio di uno scontro tra treni nelpon Inter Milano presentata al comune di Milano il masterplan del nuovo stadio di San Siro un progetto da 1,2 miliardi di investimenti privati per una nuova area sportiva nel quartiere La Roma ha reso noto l’acquisto a titolo definitivo dal griglia di pollo per 23 milioni e mezzo il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa