Ultime Notizie Roma del 11-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio pubblico anonimo contenente un proiettile indirizzata al Ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato intercettato ieri al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino sulla busta l’indirizzo composto con il giornale dove si legge ministro Duce Matteo Salvini camera a Roma il vicepremier non mi fanno paura Oltre 100 le minacce ricevute da quando sono ministro l’olio di certa sinistra convince certe menti malate unità della Guardia rivoluzionaria islamiche Damiano hanno tentato di bloccare una petroliera britannica nello Stretto di hormuz ma sono state respinte da una fregata della Royal Navy la gn scrive che la petroliera Heritage è stata avvicinata Dai calderan ti hanno dato l’ordine di cambiare rotta e per martedì è ridotto delle acque territoriali italiane la fregata montuosa che aveva ascoltato la petroliera puntata i cannoni intimando ai balzerano di ritirarsi Londra confermato che dalla fregataPT avvertimenti verbali finché iraniani non si sono allontanati i pasdaran respingono le accuse una tempesta di vento pioggia e grandine colpito ieri con violenza La Costa Adriatica da Milano Marittima Pescara con molti danni 18 feriti e un Disperso a Taranto dove forte vento ha fatto precipitare in mare una gru delle Silva sul litorale di Catania un grande incendio ha bruciato alcuni stabilimenti con i bagnanti che si sono tuffati in acqua per sfuggire alle fiamme un tornado e violento grandinate anche in Grecia dove sono morti 6 turisti stranieri e 30 persone sono rimaste ferite nel nord della penisola calcidica in Grecia Non si può fare tutto da soli e per i rimpatri vedi più è il messaggio che arriva dalla premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della Sera sul tema migranti in cui il Presidente del Consiglio torna anche a sottolineare la necessità di un coordinamento per gestire il controllo delle nostre acque rendere efficaci meccanismi di redistribuzione nei paesi europei chiamando in causa anche l’Unione Europea secondo conto inoltre il problema non si risolve con molto superpoteri e inoltre il fenomeno delle piccole imbarcazioni è ancora più insidiosocontrattare Cambiamo argomento concorso dirigente scolastico si attende la pronuncia del Consiglio di Stato sulla richiesta di annullamento del concorso una pronuncia urgente in vista del prossimo anno scolastico che secondo il sindacato deve partire con i nuovi presidi assunti È collocato in ruolo sentiamo Marcello Pacifico Perugia non ha ritenuto che le sentenze del Tar Lazio Annulla tutta la procedura più corretta è legittima e quindi subito accesso mercato monocratico al Consiglio di Stato avverso decreto monocratico ha chiesto al presidente per sospendere gli effetti della sentenza abbiamo più di 2000 presidente scoperte a scuola deve iniziare con regolarità È colpa del merito dei candidati che hanno dimostrato che hanno superato le prove e tutto questo quindi porterà in settimana alla discussione specificauna presunta trattativa per negoziare un finanziamento milionario della russi alla Lega americana ormai spid pubblica l’audio di un incontro dei pallini contro i russi al Metropol di Mosca Salvini Annuncia querele il MoVimento 5 Stelle prende le distanze il PD chiede che si riferisca in Parlamento oggi nel cm le deleghe alla Locatelli per la famiglia Fontana europei poiché ancora pagina nei prossimi due treni avremmo bisogno di 5 cm il operai ma non sappiamo dove trovare carpentieri e saldatori forse giovani hanno perso la voglia di lavorare lo afferma Bono amministratore delegato di Fincantieri la Fiom chiede di attingere al bacino di lavoratori in appalto Di Maio annuncia intanto d’accordo nella maggioranza sul salario Minimo 400 i beneficiari saranno il 30% in meno delle Stime secondo oggi in CDA Atlantia la Cassazione conferma la condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Logli accusato di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa averne distrutto il cadavere l’uomo è stato portato ieri sera in carcere Livorno sonodepilati nel telefono con l’avvocato giustizia è stata fatta dicono i parenti della donna scomparsa 36 anni fa di Manuel Orlandi stamani l’apertura di due tombe in Vaticano sarà il CSM indicare le procure criteri in base ai quali definire le priorità dell’azione penale cioè ai quali reati dare la precedenza lo prevede la bozza sul processo penale contenuta nella riforma della Giustizia che il ministro Alfonso Bonafede si appresta a presentare al consiglio dei ministri protesi di penalisti che sarebbe anche per me li potete intervenire sul sistema elettorale con i sorteggi era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa