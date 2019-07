Ultime Notizie Roma del 11-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla da Francesco Vitale in studio dopo una lunga battaglia legale è morto in Francia Vincent Lambert il paziente tetraplegico da oltre 10 anni diventando il simbolo d’oltralpe del dibattito sulle suonerie sul fine vita invece è stato reso noto dalla famiglia parliamo del maltempo sei turisti stranieri sono morte almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi di un tornado e violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola calcidica in Grecia lo riportano i media locali e internazionali ascoltiamo ancora pagina alcune imbarcazioni Armate della Guardia rivoluzione islamica iraniana avrebbero tentato di bloccare sequestrare una petroliera britanniche nel Golfo Persico venendo però respinto da una fregata della Royal Navy la notizia è stata riportata da diversi media anglosassoni riferitaNari statunitensi irama smentito ma Londra ha confermato il tentato blocco secondo la CNN la petroliera héritage stava navigando fuori dal golfo e attraversando la zona dello Stretto di hormuz quando è stata avvicinata dai pasdaran che gli hanno ordinato di cambiare rotta e dirigersi nelle acque territoriali iraniane la fregata montuoso della Marina britannica che aveva scortato da dietro la petroliera appuntato i cannoni contro le imbarcazioni Rania intimandogli verbalmente di farsi indietro cosa che saranno fatto un aereo statunitense che era in volo nella zona avrebbe registrato il libro dell’ accaduto torniamo in Italia una busta anonima indirizzata al Ministro dell’Interno Salvini contenente un proiettile calibro 22 avvolto in carta stagnola è stata intercettata ieri 10 luglio al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino l’ho reso noto il Viminale spiegando che sul posto è intervenuta una squadra di artificio dell’Arma dei Carabinieri che intenzionato la Mistica scoprendo il contenuto sull’episodio Indaga la polizia cambiamo ancora argomento mobilità dei docenti si parla di assegnazioni provvisorie apertavita di avanzare domande di trasferimento per tornare a lavorare in scuole vicino alla residenza della propria famiglia Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF per errori ancora una conferma Spero è il momento di assegnazioni provvisorie che sono aperti tutto il territorio nazionale è importante fare questa domanda per almeno che non hanno dato che famiglia perché hai Troppi parenti che non è indicato magari grave certificato ricetta le porterà avanti e anche nei tavoli ministeriali quando giorno sarà convocata purtroppo ancora oggi è in ritardo in ritardo la firma del contratto collettivo nazionale quadro Perfetto Ci sentiamo in settimana pure se poi venga convocataconciliare il diritto al lavoro e tutto in redazione Gabriele a Luigi da Francesco vita mi scusi ancora lavori di una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa