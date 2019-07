Ultime Notizie Roma del 11-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben ritrovati l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio è morto Vincent Lambert l’uomo tetraplegico da oltre 10 anni simbolo in Francia della lotta per il fine vita mi ha dato notizia la sua famiglia questa mattina dopo l’ultima decisione del tribunale i medici gli avevano sospeso Cure alimentazione da mercoledì della scorsa settimana Cambiamo argomento stanno tutti bene i 15 bambini soccorsi al Lido Le Palme a Catania aperitivi a mare con un gommone dei vigili del fuoco a causa della devastante incendio sul litorale per loro sono un po’ dista mente qualche colpo di tosse per il fumo Per il resto la situazione al viale Kennedy lungomare che se fare il Boschetto della playa fermare a poche centinaia di metri dalla pista dell’aeroporto è tornata alla quasi normalità ieri sera sono state riaperte le strade anche se decine di auto sono state distrutte da un rogo gli interventi di soccorso sono stati effettuati dadel Fuoco capitaneria di porto e Guardia di Finanza e dalla polizia con propria tua botti che personale impegnato è stato coordinato dalla sala operativa allestita in prefettura dal prefetto Claudio Sammartino Oggi intanto a Catania il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Fabio Dattilo per un sopralluogo nei luoghi interessati dagli incendi Speriamo del maltempo una tempesta di vento e pioggia si è abbattuta su Milano Marittima in provincia di Ravenna danni 18 le persone finite in pronto soccorso a Pescara per le ferite provocate dai chicchi di grandine grandi come arance caduti ieri sul capoluogo Adriatico in ospedale anche una donna incinta con ferite al volto e al pazienti a prende l’ansia in pronto soccorso hanno riportato contusioni e ferite principalmente al capo e sono tutti da suturare circa 200 I Pini secolari sono stati abbattuti dalla violenta tromba d’aria Gli alberi sono industriali Senza contare quelli che sono invece caduti in pineta lo ha confermato il sindaco di Cervia Massimo medri significativi anche i danni agli stabilimenti balneari sulla spiaggia andiamo inturisti stranieri sono morti almeno 30 persone sono rimaste ferite e nella notte tra ieri e oggi a causa di un tornado violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola calcidica lo riportano i media locali e internazionali la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Logli per l’omicidio la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa La corte ha così reso definitivo il detto hai messo in secondo grado il 14 maggio 2018 dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze sul caso abbiamo sentito l’avvocato dello Stato Giulio l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna di fisica un quarto grado potrebbe Paradossalmente e semmai essere ammesso solo avanzato risultato Pro Reo è mai contro di lui Neanche quando ormai definitivamente condannato e come tale Presunto colpevole visto che abbia sempre potenzialmente la possibilità di unaBasta con la spettacolarizzazione di una giustizia che non sono costituenti hanno piuttosto voluto competenze imparziale e soprattutto discreto e tutto buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa