Ultime Notizie Roma del 11-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Il maltempo ha colpito soprattutto l’Abruzzo Ravennate le marche violenta grandinata a Pescara e tu parte della torta abruzzese con chicchi grandi arance 18 le persone fino ad ora finite in pronto soccorso a Pescara per le ferite provocate dai chicchi di grandine all’ospedale anche una donna incinta. Rita al volto e al capo Se turisti stranieri sono morti almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte a causa di un tornado e violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola calcidica in Grecia il giorno sarebbe durato circa 20 minuti secondo testimoni un albero cadendo ha ucciso Russo e suo figlio di Dove abita a barre auto travolto da violente raffiche di vento una donna rumena il suo bambino sono stati uccisi dalle10 persone sono morte 64 rimasti feriti In uno scontro tra un treno passeggeri è un no merci nella sezionale fai velocità alla stazione ferroviaria dalla nella provincia orientale di feriti alcuni dei quali in condizioni critiche sono stati trasportati in diversi ospedali della zona della polizia che Indaga per omicidio ad avere di una scienziata Mary a scomparsa la scorsa settimana Ancora mancano conferme ufficiali Ma il corpo sarebbe quello della biologa molecolare 59enne Susan Eaton Il ritrovamento è stato fatto lunedì fuori dalla città portuale della CNA nell’ovest della più grande delle isole greche secondo il Corner la morte della donna è avvenuta in seguito a un atto criminale tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa