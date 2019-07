Ultime Notizie Roma del 11-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale segnalati dalla redazione lei in studio Roberta Frascarelli 10 persone sono morte 64 sono rimaste ferite In uno scontro tra un treno passeggiare una merci nella città meridionale di rahim Yar Khan Il treno merci era fermo quando quello parcheggiare lo ha colpito in velocità la stazione ferroviaria di valar nella provincia orientale del Punjab i feriti dei quali in condizioni critiche sono stati trasportati in diversi ospedali della zona sei turisti balneari sono morte almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi a causa di un tornado e violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola calcidica in Grecia il tornado sarebbe durato circa 20 minuti secondo testimoni un albero cadendo ha ucciso un russo e suo figlio2 anni la polizia Indaga per omicidio dopo il ritrovamento in un tunnel sotterraneo a Creta del cadavere di una scienziata americana scomparsa la scorsa settimana Ancora mancano conferme ufficiali Ma sarebbe quello della biologa molecolare cinquantanovenne Susanna il torna il ritrovamento è stato fatto lunedì fuori dalla città portuale della chiave a nell’ovest della più grande delle isole greche secondo il coroner della morte della donna è avvenuta in seguito a un atto criminale dalla brexit ha la guerra dei dati sull’economia americana tirano correnti contrarie per questo La Veneta racconto e agire in maniera appropriata Zero mi Power davanti al congresso americano sembra aprire decisamente ad un taglio dei tassi di interesse della banca centrale statunitense senza però indicare quanto a causa delle forti raffiche di vento una gru operante sul quarto sporgente dello stabilimento arcelormittal Italia ditaè stata abbattuta precipitando in mare una persona risulta dispersa sono stati immediatamente attivati i soccorsi lo rende noto l’azienda il regista Tinto Brass maestro indiscusso del cinema erotico italiano è ricoverato a Roma in terapia intensiva all’ospedale Sant’Andrea Prato 86 anni aveva già nel 2010 ha avuto un ictus e a quanto si apprende dalla moglie Caterina Varzi ha avuto un orecchia richiesto ricovero urgente in ospedale ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa