Ultime Notizie Roma del 11-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno che Procura di Milano ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla lega di cui hanno scritto sia il sito americano buzzfeed sia il settimanale l’Espresso lipat di reato sarebbe quella di corruzione internazionale sono già stati sentiti alcune persone prima che la testata americana pubblicati l’audio con la voce di Gianluca savoini leghista presidente dell’ Associazione Lombardia Russia i capigruppo parlamentari del PD Del Rio e Marcucci annunciano la presentazione nei prossimi giorni di una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sul caso lega Russia trasparenza chiede anche il MoVimento 5 qualche fanfarone è la spara grossa e qualcuno in modo opportunistico perché sta quali fini ora approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini replica il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgettipolitica saltavano sull’autonomia Palazzo Chigi inutile sedersi sono persone che il giorno prima chiudono accordi e poi fanno l’opposto dice la lega se il MoVimento cambia idea Non si va avanti aggiunge la ministra Stefani che usano la lega di poter Alzare gli stipendi al nord di abbassare il centro-sud quintavolo è bloccato sulla regionalizzazione della scuola dobbiamo garantire l’unitarietà della scuola come unità nazionale afferma Di Maio stessa linea con te ti va avanti dice ma stando attenti a salvaguardare l’unità del paese e la costituzione è Tiziana beghin gruppo del MoVimento 5 Stelle al parlamento oppure commenta l’incontro a suo dire positivo con uso Wonderland una discussione le parole del capogruppo del Movimento 5 Stelle e Franco e molto gradevole alcune delle priorità del suo impegno sono anche le nostre come quella per il salario minimo europeo una visione dell’Europa e dell’Italia sui flussi migratori che vediamo qui 5 Stelle fanno sapere che rifletteranno in vista del voto di martedì prossimo sulla presidente designato della commissione europea In che giorno è una notizia di cronaca caso Orlandi sono state trovate vuote le due tombe del cimiteroTonic aperte questa mattina in Vaticano le ricerche hanno dato esito negativo non è stato trovato alcun reperto umano nelle urne funerarie riferisce la sala stampa che conferma l’annuncio di Pietro Orlandi fratello di Emanuela la ragazza sono il 22 giugno 1983 la Santa Sede sottolinea di avere sempre mostrato vicinanza la sofferenza della famiglia Orlandi e in particolare alla mamma di Emanuela Anche in questa occasione nell’ accogliere la richiesta specifica della famiglia di verifica nel campo santo Teutonico è tutto grazie per averci seguito le news attorno alla prossima edizione

