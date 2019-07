Ultime Notizie Roma del 11-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Procura di Milano ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla lega di cui hanno scritto nel sito americano Bud sia il settimanale l’Espresso ipotesi di reato sarebbe quella di corruzione internazionale sono già stati sentiti alcune persone prima che la testata americana pubblicati l’audio con la voce di Gianluca savoini leghista Presidente dell’Associazione Lombardia i capigruppo parlamentari del PD Del Rio e Marcucci annunciano la presentazione nei prossimi giorni di una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sul caso lega Russia trasparenza chiede anche il MoVimento 5 Stelle qualche fanfarone la sparata grossa e qualcuno in modo opportunistico perché già quasi finito tecnica il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti ora approfitta delle fanfarone per gettare inbizSalvini emendamento la gara per l’assegnazione delle bande pioniere per lo sviluppo del 5G è stata un successo unico in Europa dice il presidente della AGCOM presentando la relazione annuale alla camera le frequenze sono una scarsa la cui contendibilità deve essere regolata con un rigore efficacia e massima trasparenza il presidente sottolinea che quelle sulle reti di telecomunicazione tra le maggiori sfide del futuro nel 2018 la spesa di imprese per i servizi è calata del 2,9% che l’effetto iliad Chi ha solo 0,8% del mobile Maan generati una pressione concorrenziale è definitivo via Libera del parlamento francese riproduzione della Digital Tax sui colossi del web il testo già adottata l’assemblea Nazionale ha ottenuto l’okay del Senato la tassa che fa infuriare Washington camminato nuovi dazi per ritorsione si dovrebbe applicare ad una trentina di colossi del web tra cui Google Amazon Facebook Apple ma anche Meetic al b&b Instagram e porterà alle casse dello Stato 400 milioni di euro nel 2019 650 Nel 2020 di chiusura torniamosulla realizzazione di un nuovo stadio di Inter Milan e del conseguente abbattimento di San Siro credo che si aprirà anche una bella dibattito politico perché lo stadio ha un ruolo importantissimo quindi prima che avremo tecnicamente i contenuti della proposta e poi andremo in consiglio comunale sono le parole del sindaco di Milano sala commentando il masterplan consegnato ieri la Inter e Milan al comune è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa