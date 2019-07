Ultime Notizie Roma del 11-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura salta il tavolo sull’autonomia Palazzo Chigi inutile chiederti con persone che il giorno prima Tudor accordi e poi fanno l’opposto di cera lega-5stelle cambia idea Non si va avanti Aggiungi la ministra Stefani + 5 Stelle accusano la lega di voler Alzare gli stipendi al nord è abbassata al centro-sud il tavolo si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola dobbiamo garantire l’unitarietà della scuola come unità nazionale afferma Di Maio senza linea del premier Giuseppe Conte ti va avanti ma stando attenti a salvaguardare l’unità del paese è la Costituzione che mi addormento la gara per l’assegnazione delle bande pioniere lo sviluppo del 5G è stata un successo unico in Europa dice il presidente della AGCOM relazione annuale alla camera le frequenze Sono una risorsa scarsa la cui contendibilità deve essere regolata con un rigore eticamassima trasparenza il presidente sottolinea che quelle sulle reti di telecomunicazione tra le maggiori sfide del futuro nel 2018 la spesa di famiglie e imprese per i servizi a Calata delle 2,9% è l’effetto che ha solo 0,8% del mobile ma anche generato una pressione concorrenziale è definitivo via Libera del parlamento francese reintroduzione della Digital Tax sui colossi del web e del testo già adottata l’assemblea Nazionale ha ottenuto l’okay del Senato la tastiera che fa infuriare Washington camminato nuovi dazi per ritorsione si dovrebbe applicare ad una trentina di colossi del web tra cui Google Amazon Facebook e Apple ma anche meetic.it Instagram e porterà alle casse dello Stato 400 milioni di euro nel 2019 650 Nel 2020 di chiusura torniamo in Italia sulla realizzazione di una nuova stadio di Inter Milan e del conseguente Avati di San Siro credo che ti arriverà anche una bella dibattito politico perché lo stadio ha un ruolo importantissimo quindi prima che apriamo tecnicamente i contenuti della proposta e poi andremo in consiglio comunale sono le parole del sindaco dicommentando il masterplan consegnato ieri da Inter e Milan al comune è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima e di più

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa