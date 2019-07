Ultime Notizie Roma del 11-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione insic Giuliano Ferrigno lo aveva annunciato già nei giorni scorsi e Carola Rachele ha presentato oggi pomeriggio alla Procura di Roma una querela contro il Ministro dell’Interno per diffamazione aggravata istigazione a delinquere non solo la denuncia chiede magistrati di sequestrare i mezzi attraverso cui passa quello che lei definisce il messaggio di odio le pagine ufficiali su Facebook e Twitter di Matteo Salvini a. me le 14 pagine della querela l’avvocato di Carola rakete A22 offese del Ministro dell’Interno contenute nei tuoi tweet nelle dirette Facebook in alcune interviste televisive Matteo Salvini si legge nel documento mi ha definito pubblicamente in ripetutamente sbruffoncella fuorilegge dei trafficanti potenziale assassina delinquente e criminale pirata una che approvata uccidere dei finanzieri ad ammazzare 5 militari italiani che attentato alla vita dei militari in servizio che ha deliberatamentecinque ragazzi e che occupa il suo tempo si legge ancora infrangere le leggi italiane facendo politica sulla pelle dei disgraziati la gravità della lesione onore concludi il documento pensi evidente cronaca Si sono concluse oggi in mattinata e l’operazione al campo santo Teutonico nell’ambito delle incombenze istruttoria del caso Emanuela Orlandi un colpo di scena le ricerche hanno dato esito negativo non è stato trovato un reperto umano nelle urne funerarie editrice direttore della sala stampa Vaticana Alessandro Gisotti sta notizia coglie di sorpresa per primo il fratello di Manuela Pietro che dichiara tutto mi aspettavo tranne le tombe vuote credibile preso si dovrà andare avanti Spero in una collaborazione onesta finché non troverò Manuela È mio dovere cercare la verità il capo della sala stampa Vaticana Disattiva sapere poi che la culata in sezione è più la tomba di un ampio vano tutto il ragno di circa 4 metri completamente vuoto successivamente si sono svolte le operazioni di apertura della seconda tomba sarcofago interno però non sono stati rinvenuti resti umani ancora cronacaMilano aperto un’inchiesta con l’ipotesi di corruzione internazionale sulla presunta trattativa per finanziare la lega con soldi arrivati dalla Russia l’inchiesta affidata al procuratore aggiunto che è stata avviata dopo la pubblicazione della Ricostruzione giornali della vicenda da parte del settimanale l’Espresso Nel febbraio scorso e’ quanto si apprende sarebbero già state inserite alcune persone in procura punti del MoVimento 5 Stelle fanno sapere di essere preoccupati per questa storia L’apertura dell’inchiesta è una cosa da non sottovalutare chiediamo trasp coinvolto Gianluca savoini allenatore dell’ associazione Lombardia Russia via del sito americano buzzfeed ha pubblicato Ampi stralci di alcune registrazioni delle quali emergerebbe che il 18 ottobre scorso si sarebbe incontrato con alcune persone per negoziare propri termini di un accordo per inviare milioni di dollari frutto dei proventi del petrolio Russo al partito di Matteo Salvini attraverso un canale segreto immediata la replica del vicepremier Salvini ho già quella rinforzato lo farò anche oggi domani dopodomani mai preso un rublo €1 $1 un litro di vodka di finanziamento dalla Russia è tutto bene il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla Prodizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa