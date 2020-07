Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla Gabriella Luigi in studio con il contagio in risalita focolai in diverse zone d’Italia e RT sopra uno in cinque regioni il premier Giuseppe Conte ventila la proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 31 dicembre una decisione che i tecnici danno per scontata ma che ha sollevato proteste dalle opposizioni e dubbi nella maggior acconti assicura che non c’è niente di deciso Ma è un tema che dobbiamo affrontare sarà una decisione collegiale del governo nel debito confronto con il Parlamento queste le sue parole del re rappresentato proroga dello stato di emergenza non vorrebbe dire che la curva epidemiologica sfugge al nostro controllo ma consentirebbe di continuare ad adottare le misure minime per controllare la qepidemiologica ha continuato tornano Quindi ad aumentare i contagi giornalieri da covid hai eri se ne sono contati 276 contro i 229 del giorno preciso quasi la metà in Lombardia Dove ieri per decisione del governatore Fontana hanno riaperto le discoteche oggi via libera anche al calcetto alta la guardia sulla del fine settimana ad avere un indice RT superiore a 1 sono Emilia Romagna Veneto Toscana Lazio e Piemonte che devono l’incremento dei contagi soprattutto a casa di importazione come quelli del Lazio legati alla comunità del Bangladesh o a focolai come quello scoppiato al corriere TNT di Bologna con 18 nuovi casi nel resto del mondo la prende mia di larga negli Stati Uniti anche ieri 64000 casi il Brasile supera i 60000 decessi e si avvicina ai 3 milioni di contagi ieri sera con te ail premier olandese rutta Alaia invitandolo a non farsi imbrigliare nella burocrazia non c’è piena convergenza ma divergenze che possono essere superate queste parole il premier si dice determinata ottenere un risultato rapido ed efficace per le sfide dell’Europa al prossimo Consiglio in cassa da router l’impegno a non temporeggiare la sfida è quella del ricoveri Found la cronaca un elicottero privato si è inabissato nel Tevere alle porte di Roma segnalato da testimoni è stato individuato all’altezza di Nazzano e oggi inizieranno le operazioni di recupero non sia notizie dell’equipaggio il velivolo è stato visto toccare i fili dell’alta tensione prima di cadere nel fiume è tutto della buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa