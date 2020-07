Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo Pensa alla proroga dello stato di emergenza per covid-19 fino a fine anno fino al 31 dicembre questa causa dei contagi in risalita e le reti sopra l’uno in cinque regioni Emilia Romagna Veneto Toscana Lazio e Piemonte non c’è niente di deciso Ma è un tema che è dobbiamo affrontare una decisione collegiale del governo nel debito confronto con il Parlamento ha detto Conte prorogare lo Stato d’emergenza non vorrebbe dire che la curva epidemiologica sfugge al nostro controllo ma consente di continuare ad adottare le misure minime per controllare la curva epidemiologica aggiunto il Presidente del Consiglio i conteggi quindi sono in risalita 270ieri contro i 229 di 2 giorni fa la metà in Lombardia Dov’è il governatore hai aperto le discoteche oggi via libera anche al calcetto ci sono sparsi dovuti soprattutto a casa di importazione nel Lazio per esempio legato alla comunità del Bangladesh o in emilia-romagna Bologna al corriere TNT con 18 nuovi casi nel mondo la pandemia dilaga negli Stati Uniti 64 mila casi soltanto ieri Il Brasile ha superato la 70.000 vittime e adesso si avvicina ai 3 milioni di contagi ieri sera il premier Conte ha incontrato il suo omologo olandese rutta all’Aia per parlare del recovery Fund e battere la strada per un punto di incontro al prossimo Consiglio Europeo non c’è piena convergenza Ma le divergenze possono essere superate ha detto il presidente del consiglio secondo l’Istat è l’industria maripartita con un rialzo della produzione del 42 1% su Aprile un segnale incoraggiante per il ministro dell’economia Gualtieri Ma i livelli per covid avverte bankitalia sono ancora lontani previsioni per il 2020 sono di un calo del 9:30 % del 13 Se peggiora la prende mia Fitch conferma Rating bbb meno con Outlook stabile per l’Italia preoccupa il Il calo della produzione ma si attendono miglioramenti Dalle misure messe in gioco è tutto dalla redazione buona giornata

