Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio l’aumento di nuovi contagiati da covid 19 fa prorogare lo Stato d’emergenza per il coronavirus A dopo il 31 luglio fino al 31 dicembre di quest’anno una decisione che non è stata ancora presa se si procedesse in questa direzione l’intenzione del presidente Conte sarebbe quella di passare per il Parlamento 276 nuovi casi nelle ultime 24 ore giovedì erano stati 229 la metà dei quali non Verdi a dove ieri sono state riaperte le discoteche e da quest’oggi viali anche al calcetto 5 Le regioni con RT sopra uno Emilia Romagna Veneto Toscana Lazio e Piemonte ci sono focolai da tenere sotto controllo come nel Lazio tra igiardini del Bangladesh in Emilia Romagna all’azienda TNT di Bologna ieri sera il premier Conte ho incontrato lo so collega olandese Mark rutte Alaia in vista del Consiglio Europeo sulle ricoveri Found brutte frene chiede impegni sulle riforme non c’è convergenza Ma le divergenze potrebbero essere appena ti ha detto il Presidente del Consiglio in vista del prossimo il museo di Santa Sofia di Istanbul tornerà ad essere una mosca l’annuncio delle presidente turco Recep tayyip erdogan decisione operativa a partire dal 24 luglio dopo la decisione del Consiglio di Stato turco che ha annullato il decreto del 34 che trasformava il monumento in un museo il governo Greco denuncia quello che definisce una provocazione al mondo civilizzato che porta la Turchia indietro di sei secoli Telecom Italia non hai invitato Huawei a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5 G per la rete che si apprezza costruire in Italia in Bratra i fornitori invitati ci sarebbero invece Cisco Ericsson Nokia Ema venire firme networks ma fonti Telecom precisa che si è trattato di una scelta industriale non puliti perché Huawei resta partner di Telecom in altri settori il pericolo di interferenze cinesi è denunciato dagli Stati Uniti che continuano a fare flessioni in questo senso sugli alleati europei è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa