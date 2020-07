Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio perché ascolto con i contadini risalita focolai in diverse zone d’Italia e la RT sopra l’uno Ina cinque regioni Emilia Romagna Veneto Toscana Lazio e Piemonte il premier Giuseppe Conte ventila la proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 31 dicembre quindi per tutto il 2020 una decisione che i tecnici danno per scontata ma che ha sollevato proteste posizioni e dubbi nella maggioranza Conte assicura che non c’è niente di deciso Ma è un tema che dobbiamo affrontare sarà una decisione collegiale del governo nel debito confronto con il Parlamento queste le sue parole come detto tornano a salire i contagi 276 nelle ultime 24 ore 229 erano stati giovedì quasi la metà dei casi in Lombardiaper decisione del governatore Attilio Fontana sono state riaperte le discoteche oggi via libera anche al calcetto alta la guardia della Movida del fine settimana a dire alzare l’indice RT sono soprattutto casi di importazione come quelli nel Lazio legati alla comunità del Bangladesh o a focolai come quello scoppiato al corriere TNT di Bologna con 18 nuovi casi nel resto del mondo la Panda Galoppa negli Stati Uniti anche ieri 64000 casi in Brasile supera i 70000 morti e supera un milione ottocentomila contagi Ieri sera hai le premier Giuseppe Conte incontrato il suo omologo olandese Mark rutte Alaia per discutere sul ricoveri Found in vista del prossimo Consiglio Europeo non c’è piena convergenza mal divergenze possono essere superate ha detto il Presidente del Consiglio intanto bankitalia conferma il calo drastico del PD per il 2020 meno 9:30 % la proiezione ma che potrebbemigliorare ancora se si dovesse ripresentare il covid lo sport calcio Serie A quest’oggi li anticipi della 32esima di campionato Lazio Sassuolo alle 17:15 brescia-roma alle 19:30 e poi il big match di questa sera Juventus Atalanta alle 21:45 è tutto per avere azione Vi auguro una buona giornata

