Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovate lo sconto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il dati aggiornati d’oltreoceano negli Stati Uniti 63643 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore lo ha rilevato l’azienda Skins University il giorno precedente erano stati oltre 65 mila i contagi quindi hanno superato i 3 milioni e 100 mila casi 134 mila vittime in Brasile altri 1200 decessi e 45000 contagi in 24 ore Il numero complessivo dei casi di covid-19 nel paese sudamericano sono oltre un milione e ottocentomila il numero totale delle vittime ha superato i 70 Mila e il governo italiano vista la risalita dei contagi sta pensandodi prorogare lo stato di emergenza dal 31 luglio al 31 dicembre di quest’anno quindi per tutto il 2020 una decisione che secondo te chi dice scontata ma che il premier Giuseppe non dovrebbe passasse dal Parlamento non c’è niente di deciso è un tema che dobbiamo affrontare stare una decisione collegiale del governo nel debito confronto con il Parlamento queste le parole del Presidente del Consiglio che ieri sera ha incontrato la sua omologa olandese Mark rutte Alaia per discutere delle ricoveri Found trovare un’intesa l’Olanda chiede certezze dalle manovre per il premier Conte non c’è stata piena convergenza ma divergenze che possono essere superate l’appuntamento è per il prossimo Consiglio Europeo dove i paesi UE affronteranno proprio chiamare recovery Fund e delle risorse per affrontare la crisi in corto per bankitalia Alpi il drastico calo 2020 meno 9 5% Questa è la proiezione potrebbe peggiorare fino al 13% il calo in caso di ripresa delcovid-19 l’agenzia di Rating Fitch invece ha confermato il Rating delle BTP italiano bbb meno con Outlook stabile negli Stati Uniti il presidente Donald Trump ha annunciato che nelle prossime settimane firmerà un ordine esecutivo sull’immigrazione che prevede anche un percorso per la concessione della cittadinanza ai cosiddetti Dreamer gli immigrati arrivati negli Stati Uniti da piccoli i genitori in modo irregolare Questo è uno degli aspetti del provvedimento che riguarderà proprio il d’acqua però programma varato da Obama per la protezione dei driver ci sarà una strada per la città di razza ha detto il presidente Donald Trump è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa