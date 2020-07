Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio coronavirus nel mondo gli Stati Uniti hanno registrato altri 63643 nuovi casi nelle ultime 24 ore sono i dati della University tensioni in Georgia sulla gestione della pandemia tra la sindaco Democratica di Atlanta che ciabatte e il governatore repubblicano Brian Kent La prima C secondo la CNN intende riportare l’emergente la fase 1 ripristinando lockdown Ma che al contrario resta altissima l’emergenza in Brasile dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 214 decessi e 45000 contagi portando il totale dei casi covid a oltre un milione e ottocentomila quello delle vittime sopra le 70000 personeItalia crescono i contatti giornalieri da covid 276 nell’ultimo bollettino 229 erano quelli di giovedì quasi la metà dei casi in Lombardia Dopo ieri per decisione del governatore Fontana sono state riaperte le discoteche oggi ci sarà il delibera per il calcetto ad avere un indice RT superiore a 1 sono Emilia Romagna Veneto Toscana Lazio e Piemonte che devono l’incremento dei contadini soprattutto a casi di importazione l’Emilia Romagna ha deciso di rendere obbligatori i test sierologici per tutti i lavoratori del settore logistica il governo Intanto pensa di estendere lo stato di emergenza per il coronavirus dal 31 luglio al 31 dicembre di quest’anno quindi per tutto il 2020 trasporto in chiusura a calcio e se è a quest’oggi 32A di campionato Lazio Sassuolo il primo anticipo alle 17:15 a seguire Brescia Roma e poi il big match delle 21:45 Juventus Atalantadella redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa