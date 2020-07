Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e sabato 11 luglio Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio oltre 560 mila i morti registrati finora A livello mondiale a causa del coronavirus mentre il bilancio complessivo dei casi sfiora oggi la soglia dei 12 milioni e mezzo e quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University secondo i quali negli Stati Uniti il totale dei decessi è salito a quota 3 milioni 100 81846 e le vittime sono più di 134 mila resta alti stivali emergenza in Brasile dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori 1214 decessi e 45048 contaggi portando il totale dei casi di covid-19 1,8 milioni quello delle vittime a 70398 in Italia tornando mentre i contatti e si va verso la proroga dello stato di emergenza fino a fine annola battaglia to recovery Found Ti sposto sul tema delle condizioni dei vincoli il premier italiano con te lo ha messo in chiaro in un confronto Alaia con l’omologo olandese Mark rutte capofila dei paesi frugali Conte avvertito che in fondo in passaggi burocratici si rischierebbe di rallentare la ripresa e rendere inefficace lo stanziamento e si è mostrato prudente Non c’è piena convergenza ma divergenze che possono essere superate il ungherese Viktor orban minacce intanto di porre il veto recovery Pound dell’Unione Europea Sara condizionato al rispetto dello stato di diritto la polizia postale ha scoperto una chat degli orrori tra giovanissimi 20 minori tra i 13 Ei 17 anni residenti in molte regioni italiane che si sarebbero scambiati immagini di orribili violenze con contenuti li alza crudeltà l’inchiesta è nata dalla denuncia a Lucca di una che aveva scoperto sul cellulare del figlio quindicenne ritenuto organizzatore e promotore dell’attività filmati hard con anche bimbi sul telefono sono stati trovati Poi i file provenienti anche dal Dark web con video di suicidie di motivazioni il presidente americano Donald Trump ha annunciato che nelle prossime settimane firmerà un ordine esecutivo sull’emigrazione che prevede anche un percorso per la cittadinanza i primi immigrati arrivati negli Stati Uniti da piccoli con i genitori in modo irregolare il provvedimento però non include l’amnistia per i Dreamers Trump anche commutato la sentenza contro il consigliere elettorale rogerson è coinvolto nel raspi gate pochi giorni prima del suo ingresso in una prigione federale per scontare 40 mesi per aver ostacolato La giustizia è una vittima della Bufala russa ha fermata Kasabian un tribunale ha sospeso l’esecuzione indiana di una condanna a morte federale prevista per lunedì la prima del 2003 i familiari delle vittime hanno sostenuto infatti di essere di fronte alla scelta impossibile tra il diritto ad assistere gli ultimi momenti del condannato e timore di contagio in caso di assembramento il detenuto ed Agnelli un suprematista bianco accusato della morte di una coppia di una bimba di 8 anni il numero delle pensionisuperato quello degli occupati a causa dell’ emergenza topi che ha provocato un calo dei Lavoratori attivi e quanto rivela uno studio della cgia di Mestre se nello scorso Maggio coloro che avevano un impiego lavorativo sono scesi 2,77 milioni di unità le pensioni erogate sono 22,78 milioni il sorpasso viene spiegato è venuto Dopo l’esplosione del covid con più pensioni che impiegati operai auto in futuro Non sarà facile garantire la sostenibilità della spesa previdenziale saranno vacanze brevi di prossimità quelle di quest’estate quanto rivela l’osservatorio con turismo Confcommercio che mostra Come quasi 4 intervistati su 10 tentano di fare una vacanza breve di due o tre giorni non lontano da casa e diventa uno su due se si contano anche quelli che ipotizzano vacanze di almeno una settimana ma sempre senza spostarsi tutto il 19% invece vorrebbe partire ma te di non avere disponibilità economiche di ferie sufficienti fanno scarsa attività fisica mangiano poca frutta e verdura esu 10 sono in lotta con la bilancia soprattutto andando avanti con l’età tanto che tra gli over 65 problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10 è la fotografia scattata dai sistemi di sorveglianza pazzie pazzie d’argento 2016-2019 coordinate dall’istituto superiore di sanità Per quanto riguarda la fascia di età a 18-19 anni Le 40% è in eccesso di peso di questi sono in sovrappeso e 1 obesi è appena 1 su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione ovvero 5 porzioni al giorno E questa era l’ultima notizia ti auguro un buon pomeriggio ci risentiamo più tardi

