Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio mai più 25 anni fa il massacro di Srebrenica il ricordo delle vittime del genocidio il 11 luglio del 1995 è stato proclamato dall’Unione Europea la giornata uffici del ricordo delle vittime quando oltre 8000 Giovani nel 1995 giovani adulti musulmani vennero uccisi a Srebrenica in quella che le nazioni unite avevano assegnato come zona protetta e nonostante la presenza dei caschi blu Volpi Presidente copasir No proroga emergenza e poteri speciali del premier Il deputato leghista è presidente copasir attacca inopportuna Ricciardi È indispensabile sileri una proroga necessario non possiamo rischiare PD a Italia viva chiedono un confronto in parlamento per Zingaretti sosteniamo ogni scelta del governo utileottenere la pandemia Gelmini Forza Italia no a una incoronazione pretesa da Conte per quale rebound senza esito il vertice in Olanda con te un clima Ottimo ma convergenza non piena si sposta sul tema delle condizioni di vincoli la battaglia su recovery Pound con te non imbrigliare con regole la burocrazia pronti a fare le riforme ma non ad infittire la proposta di condizionalità Roma them his dei partner autostrade ipotesi di riduzione quote di Atlantia governo sotto il 50% la proposta secondo indiscrezioni di Reuters il consiglio di amministrazione di atlanti avrebbe dato mandato all’amministratore delegato di formulare una proposta per diluirsi naspi sotto il 50% una modifica nell’aspetto societario che consentirebbe l’ingresso di nuovi investitori sostenuti dallo stato oggi il piano ci spostiamo all’estero andiamo in Serbia negli scontri di ieri sera davanti al parlamento di Belgrado sono rimasti feriti 14 poliziotti mentre 71 dimostranti violenti sono stati arrestatim’ha detto oggi il capo della polizia serba Aladdin reddit parlando in una conferenza stampa alle dice aggiunto che tra gli arrestati figurano diversi cittadini stranieri provenienti da Montenegro Tunisia bosnia-erzegovina Gran Bretagna complessivamente dall’inizio delle proteste antigovernative nei giorni scorsi ha fermato i poliziotti feriti E che sono stati costretti alle cure di medici sono stati più di 130 molti altri hanno subito ferite più leggere nelle violenze Ha detto il capo della polizia sono rimasti feriti anche diversi giornalisti e cineoperatori si sono registrati scontri e risse anche tra gruppi contrapposti di manifestanti una persona è stata accolta tutti responsabili delle violenze dell’aggressione e poliziotti persone pacifiche saranno chiamati a risponderne e nei termini di legge ed è tutto buon proseguimento di ascolto

