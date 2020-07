Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ritrovate all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovi contagi ancora in crisi partono 276 nel bollettino del giorno pesano i numeri dei popolari in cinque regioni l’indice torna sopra uno in Lombardia e riparte il calcetto riaprono le discoteche con te dalla manda un eventuale prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 dicembre passerebbe Comunque dal Parlamento Zingaretti Il PD è pronto a sostenere in qualsiasi scelta del governo utile a contenere la Salvini non serve uno stato di emergenza ma lavoro e libertà negli Stati Uniti oltre 560 mila i morti nel mondo 64 mila nuovi casi le Brasile supera i 70 la morte si avvicina ai 3 milioni di contagi Cambiamo argomento un elicottero caduto nel Tevere vicino a Roma in corso le operazioni per il recupero secondo un testimone IIprivato avrebbe tranciato un filo dell’alta tensione prima di inabissarsi nel pomeriggio di ieri 10 luglio il relitto è stato rintracciato dai Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche di eventuali superstiti non si conosce ancora il numero delle persone che erano a bordo coperta una chat con immagini hard violenti coinvolti 20 minorenni tra i 13 17 anni la polizia postale ha scoperto che un gruppo di giovani si scambiava filmati con immagini pedopornografiche di violenze motivazioni l’inchiesta coordinata dalla procura dei minori di Firenze preso il via dopo la denuncia effettuata da una madre perquisizioni in tutta Italia andiamo in Giappone continuano le operazioni di soccorso nel Giappone sud-occidentale a distanza di una settimana dall’inizio delle piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni e smottamenti su anche fasce del territorio di disastro naturale ha causato da oggi 63 morti con almeno 16 dispersi secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità locali in base ai dati del Ministero dell’Ambiente si sono verificate e sottrazioni lungo 92 più in 10 diverse perfectdella regione del più su e 250 casi di devastazioni causate da frane gran parte delle quali avvenute nella prefettura di kumamoto dove 12600 abitazioni hanno subito seri danni in concomitanza con l’inizio del fine settimana Raccontami media nipponici sono aumentate le iniziative di volontari provenienti da diverse regioni dell’arcipelago per aiutare a riordinare le principali vie di accesso ai villaggi tagliati fuori dalle contribuendo a spalare il fango dai ryokan e lo cambia e tradizionali giapponesi pesantemente danneggiate dalla violenza delle intemperie il maltempo si sta spostando nel paese fino a raggiungere il versante c’è sempre nord-orientale nelle prossime ore fino a lunedì agenzia metrologica Nazionale prevede precipitazioni fino a 200 mm di acqua nelle aree a sud del Chiù Shikoku kukuriku e valori di 250 mm nella regione del Tocai lungo la costa ovest dell’Oceano Pacifico con la possibile formazione di Forti temporali è tornato ed è tutto buonopunto di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa