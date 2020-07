Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco in studio la presidente del Senato Elisabetta casellati ha confermato che martedì prossimo il Parlamento si esprimerà sulla proroga dello stato di emergenza per il covid-19 fino al 31 dicembre la proroga era stata proposta dal premier Conte che aveva spiegato che la decisione sarà affrontata in maniera collegiale e nel debito confronto con il Parlamento il segretario del PD Zingaretti ha già assicurato che il suo partito è pronta a sostenere Qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia perché chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico per il consulente del ministro Crans a Walter Ricciardi si tratta di una vettura assolutamente indispensabile sono oltre 560 mila i morti registrati finora livello mondiale a causa del coronavirus mentre il bilancio complessivo dei casi spia orologi la soglia dei 12 milioni e mezzo e quanto emerge dai dati pubblicati dallaHopkins University negli Stati Uniti il totale dei decessi è salita a quota 3 milioni 100 81846 e le vittime sono più di 134 Mila in India ieri è stato registrato un record di 27114 contagi il terzo consecutivo che porta il totale dei casi 820916 mentre i morti sono arrivati a quota 22123 resta grave la situazione in Brasile dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1214 di e 45048 conta Jeep portando il totale dei Katia 1,8 milioni e quello delle viti 70398 il tempo stringe io faccio appello a tutti i paesi partner di andare alle trattative disposti al compromesso l’Europa ha bisogno di questo più velocemente lo dici al commissario europeo Paolo Gentiloni in una intervista pubblicata dalla Welt esprimendo fiducia in Angela Merkel so come lavora e se porta avanti un compromesso possiamo raggiungere un accordo entro ladi questo mese per Gentiloni le Stime sull’economia confermano i timori sul fatto che la ricezione del covid-19 al cimitero Memoriale di potocari alle porte di renica t-red Omaggio oggi alle oltre 8000 vittime del genocidio compiuto 25 anni fa dalle truffe serbo-bosniaca guidate dal Generale ratko mladic il segretario generale dell’ONU guterres Ammetto che le nazioni unite le unità internazionali non hanno difeso il popolo dislipidemica e questo fallimento perseguiterà la nostra storia per sempre in una nota la Farnesina ha sottolineato che ricordare il massacro dei musulmani è un imperativo morale per Chi sostiene la pace rispetto dei diritti umani mentre il procuratore capo del Tribunale penale internazionale Serge bramly avvertito che dobbiamo condannare all’unisono la negazione del genocidio altrimenti avremo ancora una volta tradito le vittime e adesso Torniamo a parlare di scuola il punto con il presidente del sindacato anni Marcelloufficiale ultimo concorso scuola secondaria per la scuola dell’infanzia e primaria concorso straordinario per la scuola scuola secondaria è un concorso straordinario se si fanno a partire da oggi fino al 10 agosto possono essere fatte in servizio nella scuola statale e quindi problemi e li prendo anche il Presidente della Repubblica ha detto fino ad oggi e che hanno come continuare nell’andare a notificare il ricorso per chi ha 24 mesi 36 mesiin servizio nella scuola per i corsi professionali regionali ma anche per esempio sui posti di sostegno per insegnanti di sostegno sono più di 20 le categorie degli utili per migliaia e migliaia di Invece secondo me questa battaglia tribunale comunità Stasera chiediamo quindi ed è tutto ha collaborato in redazione e Gabriele Aluigi da Francesco Vitale ancora lavori di un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa