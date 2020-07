Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo tre giorni di aumento piega al ribasso la curva epidemica in Italia oggi 188 nuovi casi contro i 276 di ieri a pesare come sempre andato Lombardo che oggi segno + 67 con il più 135 di ieri ma con 4000 tamponi in meno Volpi presidente copasir non ho una prova dell’emergenza e poteri speciali per il premier e Il deputato leghista è presidente copasir una proroga inopportuna Ricciardi dice che è indispensabile per sileri una proroga necessaria non possiamo rischiare PD Italia viva chiedono un confronto in parlamento per Zingaretti è necessario sostenere ogni scelta del governo utile a contenere la pandemia Gelmini di Forza Italia no all’incoronazione pretesa da con te ed ora parliamo di musicanoi ci siamo scappati però non erano uguali siamo stanchi Ora la definiscono atipico Chissà perché il nostro cantautore milanese che dopo il nostro primo incontro a bordo di un tram per le strade di Milano lo ritroviamo addirittura con un bel IP fresco fresco di uscita proprio il 10 luglio Milva è il titolo del nuovo ep lui è blog Allora noi abbiamo tante cose da raccontarci pure tu con queste P dal titolo sembrerebbe non vuol dire niente che cosa vuoi invece comunicare individuato personalmente voto di questo periodo mi ha parlato tutti un po’ complicato quindi una prima fase Dov’è l’ingresso era un po’ che niente Si poteva toccare una secondatu che probabilmente la porta di casa chiusa forzatamente ci aveva un po’ di tolto dagli affetti e quindi un po’ di risentimento dove niente ci importa è una terza fase diciamolo finalmente arrivare più tardi niente ci può più fermare diciamo una chiosa e niente di male nel senso che secondo me comunque un po’ di amaro in bocca lo chiamo scappare via domani a scappare via sempre una magia scappare Android in particolare ed è bello anche visto il periodo estivo niente ci può fermare che stiamo parlando di su per giù che cosa hai voluto sottolineare con questo brano brano leggero e fondamentalmente io credo che molto semplicemente è la proporzione di quello che ci si sente in questo momento vero È quasi come degli Eroi nel sensotutto quello che valutava mo Quindi anche semplicemente un abbraccio anche una trasgressione oppure è una buona serata Un po’ a quella persona che è una cosa così scontata magari invece adesso ci trasforma magicamente in supereroi straordinari Forse hai rotto posso solo io e mercurio stroboscopico per dimenticare di me è tutto questo in particolare si continua a percepire nelle P in cui si torna un po’ a a riflettere e meditare sulle proprie sensazioni alle volte su questo senso No di di solitudine di rifiuto e in particolare è nel brano tremo ohmetro tantissime persone Io penso chehanno sofferto il fatto di non tanto dell’isolamento Marietti essere costretti essere isolati quindi il distacco da persone affetti che non si potevano raggiungere questa ipocondriaco e anche la sofferenza punto di non riuscire poi a ricongiungerci con il nostro amato Nostra amata quindi la canzone tengo molto perché penso che siamo sentimento quando io sono convinto che hanno provato in tanti amanti amici e sto Ma c’è qualcosa che ha condizionato molto anche se no niente Questo è un fasciatoio Abbiamo ascoltato blog le cantautore Milanese nisba il suo ep Noi ci fermiamo qui prossimo appuntamento con l’informazione A più tardi buon ascolto

