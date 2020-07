Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la presidente del Senato Elisabetta casellati ha confermato che martedì prossimo il Parlamento si esprimerà sulla proroga dello stato di emergenza per il covid-19 fino al 31 dicembre la misura era stata proposta dal premier Conte che aveva spiegato che la decisione sarà pronunciata nel debito confronto con il Parlamento il segretario del PD Zingaretti ha già assicurato che il suo partito è pronto a sostenere Qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia il consulente del ministro speranza Walter Ricciardi si tratta di una misura assolutamente indispensabile sono oltre 560 mila i morti registrati finora A livello mondiale a causa del coronavirus mentre il bilancio complessivo sfiora d’oggi la soglia di 12 milioni e mezzo negli Stati Uniti i casi Sono ormai tre milioni 100 81846 in India ieri è stato registrato un record di 27114 con teil terzo consecutivo che porta il totale dei casi 820916 mentre i morti sono 22123 resta grave la situazione in Brasile dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1114 decessi e 45048 contagi portando il totale di Katia 1,8 milioni Carabinieri Spinea 70398 il tempo stringe io per la tutti i paesi partner di andare alle trattative disposti al compromesso e l’Europa ha bisogno di questo piano velocemente lo dice il commissario europeo Paolo Gentiloni che espresso fiducia in Angela Merkel so come lavora e si è portata di un compromesso possiamo raggiungere un accordo entro la fine di questo mese per Gentiloni le Stime sull’economia confermano i timori sul fatto che la recensione del Colle di Fuori lacerare l’eurozona al cimitero Monreale di provocare alle porte di Srebrenica si rende omaggio oggi alle oltre 8000 vittime del genocidio compiuto 25 anni fa dalle truppe serbo-bosniaca che il segretario generale dell’ONU guterres ha messogallina azioni Telecom unità internazionali non hanno difeso il popolo di tre premi che questo fallimento perseguiterà nostra storia per sempre in una nota la Farnesina ha sottolineato che ricorda il massacro dei musulmani bosniaci è un imperativo morale Perché ti tiene la pace rispetto dei diritti umani mentre il procuratore capo del Tribunale penale internazionale serve avvertito che dobbiamo condannare la negazione del genocidio altrimenti avremo ancora una volta ha tradito le vittime chiuso il testo del decreto semplificazioni che viene ora inviato alla ragioneria dello Stato per la bollinatura il provvedimento è salito al 65 con il conta numerose misure sui contratti pubblici l’accelerazione per investimenti infrastrutturali l’agibilità lizzazione della Pia non erano in pochi in regione a sapere del conflitto di interessi legati alla fornitura di amici per oltre mezzo milione di euro da parte di dama SPA azienda di cui titolare Andrea Dini il cognato del governatore Lombardo Attilio Fontana lo si evince dai documenti raccolti dalla Procura di Milano nell’inchiesta sul casoRaffaele Cattaneo che era capo dell’Unità per la provvigione aumento di mascherine DPI dalla regione ha detto che considerando la gravità del momento in cui eravamo in cui Medici in prima linea non avevo uno strumento di protezione aveva doveva provvedere e con l’arrivo di 143 migranti in tre diverse imbarcazioni sono arrivati a quota 791 gli sbarchi a Lampedusa nelle ultime 48 ore è stata disposta forza speciale del traghetto per Porto Empedocle per alleggerire l’hai presente dell’hotspot dell’isola dopo che il governatore Musumeci ha chiesto la proclamazione dello stato di emergenza per far pronta una situazione assolutamente insostenibile il Sindaco di Lampedusa Salvatore martello ha detto che è da tempo il Vito presidente Conte a venire per controllare lo stato di emergenza ricevendo come unica risposta Un silenzio assordante un caso di positività al covid-19 stato scoperto nel Parma calcio è lo stesso Club a comunicarlo sul suo sito ufficiale spiegando che si tratta di un membro non calciatore del gruppocompletamente asintomatico prontamente isolato secondo le direttive federali ministeriali tutti gli altri membri della squadra sono invece i risultati negativi hanno iniziato l’isolamento nel centro sportivo ma potranno continuare il regolarmente attività costantemente monitorati secondo il protocollo vigente ed è tutto buon proseguimento di ascolto e buona serata

