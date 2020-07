romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus Italia ultime notizie il bollettino di oggi parla di 7 morti e 188 contagi i decessi totali sono 34945 numero dei positivi dall’inizio dell’epidemia compresi i morti che ti registra un incremento di 188 in Lombardia 67 contagi cade la denuncia il voto in Senato Zingaretti il PD sostiene qualsiasi misura i compiti del governo per Salvini in servono libertà e lavoro non stato di emergenza 5 regioni con indice RT supererà uno focolai sotto osservazione in Lazio emilia-romagna 1 positivo pedopornografia foto e video in chat denunciati 20 minorenni immagini iniziata quando una mamma ha provato sul telefono cellulare del figlio quindicenne numerosi filmati pedopornografici si è rivolta alla polizia postale Il più anziano del gruppo ha compiuto da poco 17 anni in più giovani13 parliamo ora di musica è uscito misura il nuovo Ep del cantautore poeta Milanese blog le canzoni sono quattro Noi abbiamo incontrato e intervistato ti sta partendo dal titolo del nuovo ep Milva perché questo titolo che vuol dire che erano uguali e che siamo state migliorando la signora Spegni Questo è l’effetto che sono solo quattro fasi che io ho individuato personalmente punto di questo periodo mi ha parlato tutti un po’ complicato quindi una prima fase dove L’impressione non è niente ci poteva toccare una seconda fase dove probabilmente la porta di casa chiusa forzatamente ci aveva un po’ distorto dagli affetti e quindi un po’ di risentimentoniente ci importa è una terza fase diciamolo finalmente arrivare più tardi e niente siamo più fermare diciamo una chiosa e niente Rimane Nel senso che secondo me comunque un po’ di Amaro dobbiamo scappare scappare a noi soprattutto è meglio che gli accappatoi in particolare ed è bello anche visto il periodo estivo niente ci può fermare e stiamo parlando di su per giù che cosa hai voluto sottolineare con questo brano in questo momento però è quasi come degli Eroi nel senso probabilmente tutto quello che prima sottovaluta Vamo Quindi anche semplicemente un abbraccio anche una trasgressione oppure è unaun po’ la persona che che desideriamo potrebbe essere una cosa così scontata magari invece adesso ci trasforma magicamente in supereroi straordinari 35 m forse è rotto Forse sono io e mercurio stroboscopico e tutto questo in particolare si continua a percepire nelle P in cui si torna un po’ a a riflettere a meditare sulle proprie sensazioni su questo senso nobile di solitudine di rifiuto e in particolare è nel brano tre mometro Io penso che hanno sofferto il fatto non tanto devi solamente di essere costretti essere isolati quindi il distacco da personepotevano raggiungere e contestualmente confondere un po’ questa questa ipocondriaco in realtà è anche la sofferenza punto di non riuscire poi a ricongiungerci con Ma poi tengo molto perché penso che siamo sentimento che hanno Io sono convinto che hanno provato in tanti amanti amici e insomma c’è qualcosa che ha condizionato molto anche se no niente è sempre sciogliere grazie a blogger ricordiamo ancora l’Happy Meal va per il momento ci fermiamo qui Buona serata e buon proseguimento di ascolto

