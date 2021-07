Ultime Notizie Roma del 11-07-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno domenica 11 luglio informazione emergenza covid l’ampia distribuzione dei nuovi casi tutte le donne Nazionale indica una ridotta ma persistente circolazione diffusa del virus nel nostro paese e poi ti riferisce il documento inserito nel monitoraggio settimanale dell’ Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute pubblicato sul sito epicentro è aggiornato al 7 luglio parte dei casi segnalati in Italia nelle ultime due settimane sono stati sottoposti ad accertamento diagnostico per la presenza di sintomi 8 % in seguito attività di ricerca dei contatti di casi accertati con Contact tracing il 29% una trasmissione locale autoctona di infezione riguarda il 76% dei casi è esattamente dopo una settimana a Papa Francesco torna a farsi vedere in pubblico con la preghiera dell’angelus dopo l’intervento di domenica scorsa e giorni di convalescenza Policlinico Gemelli di Roma per vederci affacciatopulcino del decimo piano che adiacente l’appartamento dove ricoverato Cari fratelli e sorelle Vi ringrazio tutti Ho sentito molto la vostra vicinanza e sostegno delle vostre preghiere Grazie di cuore le prime parole pronunciate dal papà che aggiunto la sanità sia accessibile a tutti un bene prezioso non perdiamo la T20 Nella seconda metà dell’anno Ci aspettiamo un buon tasso di ripresa con il recupero nell’intero 2021 di oltre la metà del 9 perché ho perso Nel 2020 ho detto il governatore di bankitalia Ignazio Visco in un’intervista a margine del G20 nell’economia italiana gli effetti delle precedenti misure di distanziamento sociale delle vaccinazioni Allora ti aspetti davvero positivi o dobbiamo lavorare per mantenere aggiunto visto Hai visto principale che però finora non abbiamo visto realizzarsi è quello di una nuova ondata di contatti anche se magari inferiore a quelle passate euro 2020 questa sera finalissima tra Inghilterra Italia arie dei tifosi nelle piazze sorvegliate dalle forze dell’ordine richiami e la responsabilità in città d’arte come Roma monumenti transennati fai te si prepara a sostenere la nazionale non veniva dichiarata ragione Quello di Spongebombe epidemiologiche dovute ad eccesso di entusiasmo collettivo l’ultimo appello in TV è arrivato dal Ministro dell’Interno Luciana lamorgese la quale siamo nell’ultima fase della pandemia ed è necessario che l’Italia riparta da zero ma questo dipende anche dai comportamenti soggettivi il messaggio del numero uno del Viminale a quelli italiani alle prese con cori e bandiere nelle prossime ore di seguire le regole della mascherina e degli stanziamenti perché siamo quasi fuori da questa crisi difficile ma ancora non ne siamo usciti completamente a Roma ha abbandonato il progetto di portare i 16000 supporter della nazionale dell’Olimpico per la proiezione del Messico sali si concentra nei particolari su un apposita mente dedicata in Piazza del Popolo che avrà una capienza massima di 2500 persone pronte ad assistere alla finale di Wembley da un mega monitor ingressi saranno contingentati che poi è un’altra delle tue tifosi che hanno prenotato e tutto per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa