Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto e buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio lo scontro sulla crisi di governo si fa sempre più Serrato Salvini in mensa e presta perversioni subito e chiede che il Parlamento si esprima prima i presidenti convocano le camere nessun altro precisa fico torna in campo grillo che attacca il leader leghista Salviamo l’Italia dei nuovi barbari appello di di Maio per il taglio dei parlamentari prima delle dichiarazioni di Conte in Parlamento Renzi smentisce accordi chi segreti con il Movimento 5 Stelle Salvini oggi in tour in Sicilia salgono a oltre 320 migranti salvati nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro sono a bordo delle navi Open Arms and Hog Vikings l’attore Richard Gere sale a bordo e Lancia il suo appello i politici la smettano di demonizzare I migranti li porti Hollywoodrisponde Salvini la Libia ha accettato la 34 posta dall’onu in occasione della Festa musulmana del sacrificio che inizia oggi tre i membri dello staff ONU morti in un attentato a Bengasi Papa Francesco riforma noi o rinnovando lo statuto tra le novità principali l’affidamento del controllo di continuo revisore esterno ti rafforza Inoltre la figura della prelato previste riunioni anche in teleconferenza ai doppi incarichi per il personale l’istituto si adegua alle esigenze dei tempi con la collaborazione dei laici spiega Papa Francesco oggi Angelus in piazza San Pietro si è suicidato in carcere Jeffrey epstein finanziere americano travolto da uno scandalo sessuale accusato di abusi di traffico di Minori nelle ultime ore erano stati diffusi in molti dettagli scabrosi la testimone chiave racconta di essere stata costretta minorenne ad avere rapporti col principe Andrea Duca di York ma Buckingham Palace smentisce Trump ha twittato posti collegano la morte del Finanziere la famiglia ClintonCambiamo argomento sarà noto oggi le città da bollino rosso per il caldo Campobasso Brescia Firenze Frosinone Latina Perugia Rieti e Roma lampadine era solo da martedì non ero Invece ieri le strade italiane per l’esodo dei vacanzieri 5 morti in incidenti tra cui un bimbo di tre anni sulla provinciale Balvano Vietri di Potenza di paura più vicino dove alcuni frammenti di metallo sono caduti su tetti e automobili dopo essersi staccati dal motore di un aereo della Norwegian che stava rientrando per un problema tecnico non ci sono tariffe danni vetri di auto parcheggiate tanta la gente è scesa in strada allarmata dalla caduta dei detriti grandi anche 5 cm lo sport Napoli capo 40 nell’amichevole con il Barcellona male anche laka lantas conchita 41 dal zf di spagna bene invece la Lazio 21 al Celta Vigo con doppietta di immobile Stasera tocca allafesta all’Olimpico contro il Real Madrid MotoGP oggi sicuro in Austria con Marquez in pole Dovizioso dalla terza posizione era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

