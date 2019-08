Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da lezione da Francesco Vitale in studio crisi e caos il primo tempo della partita in politica in corso si giocherà lunedì nella riunione dei capigruppo del Senato in cui si decideranno tempi e modi dell’apertura formale della crisi intanto la battaglia si consuma il ponti di proclami accuse incrociate spunta l’idea di convocare le camere 39 il 20 agosto dati che lasciano aperta la possibilità che Timothy già a fine ottobre Cambiamo argomento cronaca a Prato ai genitori e poi si è tolto la vita David Pancheri 45 anni avrebbe ucciso i genitori Giampietro di 79 anni Adriana line id72 a colpi di pistola nella loro casa di romallo nella Val di Non Trentinol’arma contro se stesso a trovare nell’appartamento i tre corpi senza vita di padre madre e figlio è stato un parente preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto andiamo ora a Fiumicino intorno alle 16:46 di ieri pomeriggio alcuni frammenti si sono staccati da un Boeing 787 della compagnia Norwegian tetti delle case per alcune auto nella zona di Fiumicino il velivolo Decollato alle 16:30 con a bordo 298 passeggeri diretta Los Angeles è stato costretto a un atterraggio di emergenza Leonardo da Vinci pochi minuti dopo la partenza non si registrano feriti solo danni e vetri di alcune automobili Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Polizia vigili urbani in protezione civile secondo le testimonianze di cittadini scesi i frammenti misuravano più o meno tra i 5 e i 10 cm torniamo all’estero il corpo senza vita di una donna è stato trovato nella casa dell’uomo che di ieri intorno alle 6ora locale ha fatto irruzione in una moschea vicino a Oslo è aperto il fuoco ferendo una persona prima di essere arrestato la notizia del rinvenimento di un corpo era già stata diffusa ieri della polizia che nella notte ha confermato che si tratta di una parente della traditore sospettato di averla UCI rimaniamo all’estero nuovo scontro a fuoco per il secondo giorno consecutivo al confine tra Gaza e questa mattina Secondo la radio militare un palestinese armato si è avvicinata e reticolati nel nord dell’attrice atrato verso i militari che hanno risposto al fuoco lo hanno ucciso un carro armato poi centrato una vicina ha chiamato ieri 4 palestinesi armati sono stati uccisi mentre da Gaza tentavano di entrare in Israele votiamo ancora pagina sono passati 5 anni da quando di William platura crogi considerato dai mille volti se n’è andato il 11 agosto 2014 uno dei più grandi interpreti del cinema internazionale moriva nella sua casa in California all’età di 63 annivideo si è parlato molto almeno fino a quando la moglie Susan Schneider qualche tempo dopo in un’intervista ha raccontato che la decisione del marito è stata dovuta l’aggravarsi di due malattie degenerative di cui soffriva L’artista che avrebbero portato alla morte nel giro di pochi anni dotato di una comicità naturale ma anche capace di interpretare ruoli drammatici toccanti coinvolgenti ha reso indimenticabili numerosi personaggi come John Keating L’attimo fuggente il dj di Good Morning Vietnam il medico Hunter Adams di Patch Adams psicologo di Will hunting Genio ribelle come migliore attore Non protagonista nel 1998 per rendere omaggio all’attore sono previste anche maratone e film che lo hanno visto protagonista di quel l’ultima notizia buon proseguimento di ascoltarli nella regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa