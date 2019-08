Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto del fiori da Francesco Vitale in studio battaglia persa nella maggioranza sui tempi della crisi politiche le mosse prima del voto dopo la decisione della lega che ha presentato in Senato la mozione di sfiducia al premier Conte decisioni da prendere se quella strada per L’approdo in aula della mozione Ma se il premier ha precisato più volte che non sarà il tuo vice leghista dettare i tempi della Lega spinge sull’acceleratore per una calendarizzazione rapida che può nuove elezioni tra settembre e ottobre andiamo a Fiumicino frammenti di un aereo della compagnia non riesce a una serata in emergenza Leonardo da Vinci sono caduti sui tetti e alcune auto nella zona di Fiumicino subito.it quello dell’aeroporto non ci sono stati feriti Ma alcune auto hanno subito leggere i danni ai vetri torniamo all’estero una sparatoria avvenuta in una moschea in Norvegia una persona è stata colpita un’altra è finita e manelo ha riferito la polizia Il fatto è accaduto a baerum cittadina vicino a Oslo la sparatoria avvenuta intorno alle 17 all’anno di slanik Center nella cittadina a 13 chilometri dalla capitale del Finanziere travolto da uno scandalo sessuale accusato di abusi sfruttamento della prostituzione femminile traffico di Minori si è suicidato in carcere lo riporta alle a&b citando po’ Speriamo di scuola abbiamo trovato i fondi per dare €200 in più €0,02 invece il governo ha trovato €100 bene fallo presente molto determinato Marcello Pacifico il leader del mercato che per la prima volta si azzera il tavolo delle trattative per il nuovo contratto dei lavoratori della scuola e se governo questo governo il prossimo non dovesse accettare andremo in tribunale sentiamo i sindacati sembrano svegliarsi sembrano accorgersi che c’è un problema della scuola la scuola dell’Autonomia è una scuola che non necessita soltanto di attenzioni per il personale docentepersonale ATA schede riso nero da tanti anni fa diverse cose diverse e competenze che gli vengono assegnate il profilo che invece di 40 anni ha chiesto delle notifiche dei passi di qualifica diversi per l’accesso diverse anche per la formazione permanente sopra la progressione di carriera 10 anni che la legge non si fa una progressione di carriera da un profilo all’altro e da vent’anni che ci sono dei professionisti come coordinatori dei servizi attivati 20000 posti messi dal contratto ed è veramente assurda a leggi che vorrebbero stabilizzare accantonati per stabilizzare il padrone delle cooperative che fanno lo stesso lavoro degnata dimenticando che ci sono appunto voglio assistenti tecnici amministrativilavoro tempo determinato per favore di stabilizzare i precari anche lavoratore socialmente utile L’importante è che però non discriminazione lavoratori che svolgono stabilizzati i lavoratori delle cooperative di lavoratori hanno servito pernottato a tempo determinato come per questo ragione Siamo pronti impugnare aperte le adesioni per impugnare gli organici del personale ATA perché il pisello fine vinceremo questa battaglia di una battaglia in tutto ci fermiamo qui in redazione e Gabriele a Luigina Francesco Vitale ancora l’augurio di un buon proseguimento di ascolto di una buona frittata in nostra compagnia

