Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla da Francesco Vitale in studio scontro sulla crisi di governo sempre più Serrato Salvini presta per elezioni subito chiede che il parlamento se prima prima di Ferragosto dei presidenti convocano le camere in un altro precisa Pico appello dell’ex premier Renzi portare subito sarebbe Tolle serve un governo istituzionale per il referendum sul taglio dei parlamentari fermare l’aumento dell’Iva garantire elezioni senza strumentalizza intanto torna in campo grillo che attacca il leader leghista Salviamo l’Italia dai nuovi bar incidente nella spianata delle moschee di Gerusalemme tra fedeli islamici giunti per celebrare la festa dei reparti della polizia italiana in cui portavoce ha riferito che al termine delle preghiere si sono verificati disordini gli agenti hanno di testo dei facinorosi nuovo scontro a fuoco intanto Al Confine per Gaza Israelesecondo la radio militare in Palestina in fermato si è avvicinato ai reticolati nel nord dell’attrice attraverso i militari che hanno risposto al fuoco lo hanno ucciso salgono a oltre 320 migranti salvati nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro sono a bordo delle navi operante Ocean Wiki l’attore attività Richard Gere Lancia il cappello i politici la smettano di demonizzare I migranti mi porti Hollywood e gli risponde Salvini Livia appena accettato la proposta da loro in occasione della Festa musulmana del sacrificio che inizia oggi tre i membri dello staff sono morti in un attentato a Bengasi si è suicidato in carcere Jeffrey finanziere americano travolto dallo scandalo sessuale accusato di abusi traffico di Minori nelle ultime ore erano stati diffusi molti dettagli scabrosi la testimone chiave racconta di essere stata costretta minorenne avere rapporti col principe Andrea Duca di York Ma fatti in Campania smentisce addebitato un posto che collegano la morte del Finanziere la famiglia Clinton tra Noto oggi le città da bollino rosso per il caldo Campobassotreccia Firenze Frosinone Latina Perugia Rieti e Roma la fa solo da martedì da bollino nero Ieri invece le strade italiane per l’esodo dei vacanzieri 5 morti in incidenti per cui uno di 3 anni sulla provinciale di Balvano Vietri di Potenza momenti di paura ieri a Fiumicino automobili dopo essersi staccati dal motore di un aereo della Norwegian che stava passando per un problema tecnico non ci sono stati feriti ma dammi i vetri di auto parcheggiate tanta la gente c’è tra dall’armata dalla caduta di detriti grande anche 5 cm e noi ci fermiamo qui Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa