Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio avanti verso il voto politico non si deve perdere tempo e niente inciuci perché L’Italia sarà salvata proprio dalla gente che vota e la nostra manovra È già pronta Il libro della chiede l’immediata convocazione delle camere fiducioso anche nel capo dello Stato che invece ha ben chiaro il bene dell’Italia respinge ogni ipotesi di Intesa più di Movimento 5 Stelle attaccano Grillo è Renzi e di contare che il segretario Zingaretti coerentemente rispetti la democrazia quest’ultimo replica rivedendo il suono a un governo Movimento 5 Stelle PD convinto che darebbe spazio Salvini Renzi intanto per istituzionale stop che pensiamo al futuro dell’Italia e sulla fiducia cotte spunta il Lodo grasso che andiamo argomento le porte del generale Khalifa haftar hanno violato la tregua chiesta dall’onuaeroporto civile di mitiga a Tripoli è un quartiere residenziale lo riferisce la TV lirica al-azhar su Twitter e civili sono rimasti feriti dei razzi lanciati sul quartiere ieri del governo di Tripoli che parte dell’uomo forte della Cirenaica avevano avvolto raccolto l’invito della missione ONU in Libia un’email a un cessate il fuoco in occasione della festa del sacrificio la tregua stata ieri pomeriggio era previsto alle 15 di domani decimo giorno a bordo una bellissima domenica di agosto resistiamo abbiamo 160 motivi per farlo 170 anni che hanno il diritto di sbarcare in un porto sicuro Europa hashtag meglio mutati complici lo scrive non opera la nave che ha soccorso 10 giorni fa Prima 121 migranti ieri altri 39 una barca a vela con a bordo 16 MG è stato intercettato dalla guardia di finanza largo di Tricase davanti alle coste pugliesi e generi per islamici sono rimasti feriti nei dintorni sulla spianata delle moschee di Gerusalemme riferisce l’agenzia di stampa palestinesePerò più precisa colpiti da proiettili rivestiti di gomma dopo l’incidente con la polizia italiana ora la calma sembra essere tornata la destra nazionalista attacca intanto Netanyahu dopo che oggi agli Ebrei è stato vietato l’ingresso latihan a tal fine di impedire scontri con i fedeli islamici nuovo scontro a fuoco intanto Al Confine per Gaza Israele secondo la radio militare un fermato si avvicina, ti nel nord della striscia attraverso i militari che hanno risposto al fuoco lo hanno ucciso torniamo in Italia ha travolto è ucciso un ciclista di 25 anni a Cervia Ravenna e poi è scappato sarebbe stato una vittima che avrebbe proseguito la sua corsa nonostante la bici si fosse incastrata sotto al mezzo è il cui conducente dopo diverse centinaia di metri potrebbe essere sceso per disincastrare ripartire alla santa notato la bici ragazzi ormai è Dani mi ha dato l’allarme nuova polemica per una casa di moda italiana in Cina dopo quella tu Dolce Gabbana i media cinesi hanno denunciato che su una t-shirt venduta da Versace nel paesenomi di città con la nazione di appartenenza sbagliata in particolare non venivano elencati Hong Kong e Macao come parte della Cina sui social Versace è stata accusata di attentare alla sovranità Nazionale Mi dispiace per lo sfortunato errore scrive Donatella Versace su Facebook non ho mai voluto mancare di rispetto alla sovranità nazionale della Cina un escursionista è precipitato per oltre 100 metri nella zona di cima Aviolo a 870 metri di quota in Valle Camonica nel bresciano non era rientrato a casa nella serata di ieri a lanciare l’allarme è stata la moglie il corpo trovato questa mattina Cambiamo argomento le forze della coalizione guidata udite hanno centrato un obiettivo che rappresentava una minaccia diretta verso il governo legittimo dello Yemen Aden lo annuncia la stessa condizione citata da Maria secondo limite è presidente del consiglio di transizione meridionale hydross a Dubai di le tue forze ieri avevano perso hai preso il controllo del palazzo presidenziale del Porto della città accettato diridalle proprie posizioni e accolto l’invito a recarsi in Arabia Saudita per colloqui era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa